I principali player aeronautici francesi voleranno con 100% SAF su single aisle aircraft alla fine del 2021

Airbus, Safran, Dassault Aviation, ONERA e il Ministry of Transport lanceranno congiuntamente un in-flight study, alla fine del 2021, per analizzare la compatibilità di unblended sustainable aviation fuel (SAF) con single-aisle aircraft, commercial aircraft engine and fuel systems, nonché con helicopter engines. Questo volo sarà effettuato con il supporto del “Plan de relance aéronautique” (il piano di rilancio dell’aviazione del governo francese) gestito da Jean Baptiste Djebbari, French Transport Minister.

Conosciuto come VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux), questo progetto rappresenta la prima volta che le in-flight emissions saranno misurate utilizzando 100% SAF in un single-aisle aircraft.

Airbus è responsabile della caratterizzazione e dell’analisi dell’impatto delle 100% SAF on-ground and in-flight emissions, utilizzando un A320neo test aircraft con motori CFM LEAP-1A.

Safran si concentrerà su studi di compatibilità relativi a fuel system e engine adaptation per velivoli commerciali ed elicotteri, nonchè sulla loro ottimizzazione per vari tipi di 100% SAF fuels.

ONERA supporterà Airbus e Safran nell’analisi della compatibilità del carburante con gli aircraft systems e sarà responsabile della preparazione, dell’analisi e dell’interpretazione dei risultati dei test per l’impatto di 100% SAF su emissioni e contrail formation.

Inoltre, Dassault Aviation contribuirà agli studi su material and equipment compatibility e verificherà la 100% SAF biocontamination susceptibility.

I vari SAF utilizzati per il progetto VOLCAN saranno forniti da TotalEnergies.

Inoltre, questo studio sosterrà gli sforzi attualmente in corso presso Airbus e Safran per garantire che il settore dell’aviazione sia pronto per lo spiegamento e l’uso su larga scala dei SAF come parte della più ampia iniziativa per la decarbonizzazione del settore. Contribuirà inoltre all’obiettivo finale di raggiungere la 100% SAF certification per single-aisle commercial aircraft e per la nuova generazione di business jet.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)