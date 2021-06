Leonardo consegna il primo elicottero TH-73A alla U.S. Navy

Leonardo ha consegnato oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale presso il suo stabilimento di Philadelphia negli USA, il primo elicottero da addestramento TH-73A alla U.S Navy. All’evento hanno partecipato il Vice Ammiraglio Kenneth Whitesell, Comandante delle Forze Aeronavali USA oltre che di quelle statunitensi del Pacifico; il Contrammiraglio Gregory Harris, Direttore della Divisione delle Forze Aeree (N98); e il Capitano Holly Shoger, Program Manager per i Sistemi di Addestramento al Volo in ambito Navale. Presenti inoltre il Managing Director della Divisione Elicotteri di Leonardo Gian Piero Cutillo, il Membro della Camera dei Rappresentanti del Congresso Donald Norcross e il Sindaco di Philadelphia Jim Kenney.

Il requisito complessivo è per 130 elicotteri con consegne previste fino al 2024. Il primo contratto del valore di quasi 177 milioni di dollari aggiudicato all’inizio del 2020 prevedeva la produzione e la consegna di 32 elicotteri TH-73A, unitamente a un pacchetto iniziale di parti di ricambio, supporto ed equipaggiamento dedicato oltre a servizi di addestramento per piloti e tecnici addetti alla manutenzione. Nel novembre 2020, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha esercitato opzioni per ulteriori 36 elicotteri per un valore di 171 milioni di dollari.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “L’evento di oggi rappresenta un eccezionale traguardo per noi, per i crescenti sforzi e l’impegno costante per diventare un partner, non solo un fornitore, e una risorsa strategica per gli Stati Uniti in diversi settori. Siamo fieri di poter dare un contributo importante al futuro della difesa degli Stati Uniti”.

Gian Piero Cutillo, Managing Director della Divisione Elicotteri di Leonardo, ha aggiunto: “La U.S. Navy richiede la più alta qualità di addestramento per i suoi futuri piloti. Siamo onorati di avviare le consegne degli elicotteri scelti per questo compito fondamentale. È solo l’inizio di un viaggio e siamo fortemente motivati ad assistere la U.S. Navy mentre è impegnata a formare al meglio le future generazioni dei suoi equipaggi”.

“Questo è un grande giorno per Leonardo e Philadelphia. Produrre l’elicottero che addestrerà i futuri piloti navali del paese non è solo motivo di orgoglio, è anche un’esperienza estremamente gratificante e un momento di grande responsabilità”, ha aggiunto William Hunt, Responsabile dello stabilimento Leonardo Elicotteri di Philadelphia. “Sono fiero del lavoro svolto dalle nostre persone negli USA e che ci ha permesso di arrivare a questa consegna, la prima di molte”.

Il TH-73A sta sostituendo la flotta di elicotteri TH-57B/C Sea Rangers, ormai prossimi alla fine della vita operativa, e verrà impiegato come primo elicottero da addestramento per migliaia di nuovi piloti destinati alla U.S. Navy, al Corpo dei Marines e alla Guardia Costiera USA, oltre che per la formazione del personale di diversi paesi della NATO. L’addestramento di tutti questi piloti viene effettuata presso la Base di Whitin Field di Milton, in Florida. Per supportare la nuova flotta di elicotteri, Leonardo ha annunciato anche la costruzione di un nuovo centro di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione di circa 9.000 mq presso il Whiting Aviation Park, situato proprio di fronte alla Base e con inaugurazione prevista nel dicembre 2021.

Il TH-73A, basato sulla variante IFR (Instrument Flight Rules – in grado di operare secondo le regole del volo strumentale) dell’elicottero commerciale di grande successo AW119Kx, è l’ideale sia per l’addestramento basico, sia per quello avanzato. Con un potente e affidabile motore Pratt & Whitney PT-6, ridondanza dei principali sistemi e avionica digitale avanzata fornita da Genesys Aerosystems, il TH-73A può supportare ogni fase del programma di addestramento della U.S. Navy anche nell’ottica di un passaggio progressivo dalle manovre di base all’addestramento operativo avanzato.

Il completo sistema di addestramento adottato permetterà l’ammodernamento della tecnologia di addestramento dell’operatore, favorendo il passaggio dall’analogico al digitale, ed è realizzato per formare il personale navale fino al 2050 ed oltre.

