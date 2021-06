easyJet apre la sua nuova base stagionale all’aeroporto di Faro

easyJet ha ufficialmente aperto oggi la sua base stagionale all’aeroporto internazionale di Faro. Operativa dal 1° giugno, questa è la terza base operativa della compagnia in Portogallo, aggiunta a quella di Lisbona, operativa dal 2012, e Porto, dal 2015.

All’inaugurazione hanno partecipato Johan Lundgren, CEO di easyJet, Pedro Siza Vieira, Minister of State for Economy and Digital Transition, Pedro Nuno Santos, Minister of Infrastructure and Housing, Nicolas Notebaert, CEO of VINCI Airports, Rita Marques, State Secretary for Tourism, Hugo Santos Mendes, Assistant Secretary of State and Communications.

Questa base stagionale opererà tra marzo e ottobre, con tre aeromobili assegnati, operanti su 21 rotte da e per Faro. Le rotte collegano Faro con varie città europee come Amsterdam, Basilea, Belfast, Berlin Brandenburg, Bordeaux, Bristol, Ginevra, Glasgow, Liverpool, Londra Gatwick, Londra Luton, Lione, Manchester, Milano MXP, Parigi CDG e Parigi Orly.

Accanto alle rotte esistenti sono in fase di lancio cinque nuove rotte verso Lussemburgo, Monaco, Lille, Tolosa e Zurigo.

Negli ultimi 22 anni, easyJet ha trasportato più di 20 milioni di passeggeri da e per l’Algarve, contribuendo in modo significativo all’economia della regione e alla sua promozione come destinazione turistica internazionale. Con l’apertura della nuova base, la compagnia aerea ha anche contribuito ai livelli occupazionali della regione, creando oltre 100 nuovi posti di lavoro diretti con contratti portoghesi.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Siamo davvero lieti di aprire ufficialmente oggi la nostra base all’aeroporto di Faro. Nonostante le sfide che i settori dell’aviazione e del turismo stanno vivendo a causa della pandemia, questa nuova apertura dimostra l’impegno di easyJet nei confronti del Portogallo come compagnia aerea che contribuisce alla sostenibilità crescita del Paese e del resto della rete europea. Siamo in fase di ripresa e l’apertura di questa base stagionale ci consente di rispondere positivamente alla domanda resiliente e in crescita prevista in tutta Europa nei mesi estivi. Vogliamo continuare a contribuire all’economia locale e siamo lieti di essere stati in grado di creare più di 100 posti di lavoro in questa nuova base e non vediamo l’ora di accogliere più clienti in Algarve quest’estate e oltre”.

Oltre all’apertura della nuova base a Faro, easyJet ha recentemente inaugurato anche una nuova base stagionale a Málaga, in Spagna. “Queste aperture contribuiscono al posizionamento di easyJet come opzione europea preferita per viaggiare verso queste ambite destinazioni, consentendole anche di soddisfare la domanda di punta con capacità stagionale. Ciò consentirà a easyJet di rafforzare i mercati esistenti, nonché di esplorare nuovi flussi in futuro, che in precedenza non erano accessibili. Inoltre, la compagnia sta aumentando il suo impegno per i viaggiatori leisure, anche attraverso easyJet Holidays, sbloccando nuovi mercati che possono essere serviti da Faro e Málaga”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet)