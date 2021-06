News Brevi – 16.06.2021

APPROVATA LA RIORGANIZZAZIONE DI CZECH AIRLINES – Czech Airlines ha ricevuto oggi il sostegno dei suoi creditori in quanto hanno approvato la riorganizzazione della società. L’assemblea dei creditori ha inoltre deciso che la società madre di Czech Airlines, Smartwings, dovrebbe preparare il rispettivo piano di riorganizzazione. La richiesta di riorganizzazione è stata depositata al fine di trovare la soluzione ottimale per la difficile situazione finanziaria della società, che è stata innescata dalle conseguenze della crisi dell’aviazione globale a seguito del COVID-19. Il nulla osta alla riorganizzazione rappresenta un’altra tappa importante nel processo di salvataggio di Czech Airlines e per assicurare il suo ulteriore sviluppo. L’operatività dei voli di Czech Airlines continua fino ad ora secondo gli orari validi.

DELTA: NUOVA CAMPAGNA “THINKING SMALL” – Nella nuova campagna Delta – “Thinking Small” – gli spettatori sono guidati attraverso un viaggio emozionante, riconoscendo le grandi cose affrontate nell’ultimo anno e riconoscendo che sono le piccole cose che ci hanno portato dove siamo oggi. Mostra il punto di vista unico di Delta e mostra ai viaggiatori che possono fidarsi della compagnia aerea quando sono pronti a viaggiare di nuovo. Concludendo con una potente dichiarazione, l’iconica voce di Viola Davis ricorda agli spettatori che, anche se il mondo potrebbe essere cambiato nell’ultimo anno, Delta rimane impegnata, in modi grandi e piccoli, a riportare i clienti nel mondo in sicurezza. “Mentre il 2020 ha avuto un impatto su ciascuna delle nostre vite in modi diversi, è importante fare un passo indietro, riflettere ed essere orgogliosi di sapere che insieme, attraverso azioni piccole ma significative, continuiamo a realizzare e superare grandi cose”, ha affermato Molly Battin, Delta’s S.V.P. – Marketing Communications. “La frase ‘people before profits’ per alcuni potrebbe sembrare solo parole, ma per Delta è intessuta nel tessuto di chi siamo come brand. È una mentalità che ha guidato ogni decisione che abbiamo preso negli ultimi 14 mesi e andando avanti, mentre lavoriamo per proteggere i nostri clienti e dipendenti”. “Thinking Small” è l’ultima campagna di Delta per ispirare fiducia nei viaggiatori, rimanendo fedele alla missione della compagnia di connettere il mondo meglio di chiunque altro. La campagna sarà trasmessa sui canali broadcast, digitali e social per tutta l’estate.

RYANAIR CHIEDE AL GOVERNO UK DI RIMUOVERE LE RESTRIZIONI DI VIAGGIO PER I CITTADINI VACCINATI CHE VOLANO DA/PER L’UE – Ryanair in un comunicato informa: “Nell’ultimo mese, il governo del Regno Unito ha promesso una Green list di viaggio (con il Portogallo su di essa), tuttavia, entro 2 settimane il Portogallo è stato rimosso senza alcun cambiamento sostanziale nei numeri dei casi di Covid in Portogallo, e Malta che ha tassi di vaccinazione più elevati e numeri di casi inferiori rispetto al Regno Unito, non è ancora stata spostata nella Green List. La politica di viaggio del Regno Unito è un confuso sistema “go-stop-go-stop”, che sta causando danni incalcolabili all’industria del turismo del Regno Unito. Le ulteriori restrizioni di questa settimana, che ritardano la revoca finale del blocco per un ulteriore mese fino al 19 luglio, non sono ancora supportate dalla posizione epidemiologica nel Regno Unito”. Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “La UK’s Covid travel policy è confusionaria. La Green List è inesistente perché paesi come Malta e Portogallo, con numeri di casi Covid inferiori rispetto al Regno Unito e tassi di vaccinazione in rapido aumento, rimangono in Amber. Nel frattempo, i cittadini del Regno Unito, di cui quasi l’80% sarà vaccinato entro la fine di giugno, continuano ad affrontare le restrizioni Covid sui viaggi da e per l’Unione Europea, nonostante il fatto che anche la maggior parte dei cittadini dell’Unione Europea sarà vaccinata entro la fine di giugno. Il turismo e l’aviazione del Regno Unito necessitano di una politica di viaggio pragmatica, che consenta ai cittadini vaccinati del Regno Unito e dell’UE di viaggiare tra il Regno Unito e l’UE senza la necessità di quarantena o test PCR negativi. Ciò consentirà almeno all’industria del turismo del Regno Unito di pianificare ciò che resta della stagione estiva e riportare al lavoro centinaia di migliaia di persone”.

NUOVI RICONOSCIMENTI PER ETIHAD AIRWAYS – Etihad Airways è stata premiata come ‘Best Cabin Crew’ e ‘Best Frequent Flyer Programme’ ai Business Traveller Middle East Awards 2021. Questo riconoscimento rafforza l’impegno della compagnia aerea nell’innovare l’esperienza degli ospiti in volo. In risposta alla pandemia, a bordo sono stati introdotti i Wellness Ambassadors per condividere consigli sul benessere di viaggio e per offrire agli ospiti la massima tranquillità durante il volo. Durante la pandemia, Etihad Guest ha continuato ad evolversi con il panorama in evoluzione, migliorando l’esperienza dei membri e introducendo nuovi vantaggi per offrire valore in aria e a terra. Per il secondo anno consecutivo, il premio Best Frequent Flyer Program rafforza gli sforzi della compagnia aerea per riconoscere i membri che viaggiano o che attualmente non sono in grado di viaggiare introducendo bonus e flessibilità aggiuntivi. Inoltre, Etihad è stata premiata come gold per “Best in Audio Branding” ai Transform Awards di Dubai. Questo premio testimonia l’impegno di Etihad nel lanciare un’identità sonora che si espande attraverso i punti di contatto interni ed esterni della compagnia aerea per offrire un’esperienza coerente e promuovere il riconoscimento del brand. Etihad è la prima compagnia aerea del Medio Oriente a sviluppare una solida identità sonora.

EASA PUBBLICA LA SINTESI DI SAFE360 – L’8-10 giugno 2021 l’EASA ha ospitato la conferenza virtuale SAFE360° che ha riunito oltre 2.000 esperti del settore per identificare soluzioni pratiche ai più importanti problemi di sicurezza affrontati oggi dal settore. La conferenza consisteva in panel di alto livello, oltre a numerosi workshop sulla sicurezza e sessioni di breakout specialistiche. Sul sito EASA è possibile scaricare il riepilogo completo della conferenza, nei prossimi giorni verrà pubblicato anche altro materiale come video ecc.

EASA PUBBLICA DECISION PER MIGLORARE LA ROTORCRAFT SAFETY – In un ulteriore passo per migliorare la rotorcraft safety, attenuando il rischio di errore umano in fase di progettazione e per supportare meglio le indagini su rotorcraft accidents and incidents, EASA ha pubblicato la ED Decision 2021/010/R. Si prevede che l’introduzione di considerazioni sistematiche relative a Human Factors durante il rotorcraft design process riduca il rischio di errori di progettazione attribuibili a fattori umani che possono portare o contribuire a un incidente o inconveniente. Con riferimento alle indagini su rotorcraft accidents and incidents, certification specifications and acceptable means of compliance (AMC) sono stati creati o modificati per: supportare il rispetto delle regole operative che richiedono la registrazione di data link communications; migliorare la funzionalità dei flight recorders e l’audio quality dei cockpit voice recorders (CVR) recordings, garantendo una migliore analisi dei dati relativi a incidenti o inconvenienti. Queste azioni fanno parte della EASA Rotorcraft Safety Roadmap e delle azioni sistemiche intraprese per migliorare aircraft tracking, rescue operations and accident investigation, come identificato nell’European Plan for Aviation Safety (EPAS 2021-2025).

DELTA AIR LINES RICONOSCIUTA PER IL SUO IMPEGNO VERSO LA COMUNITA’ – Delta Air Lines è stata nominata Civic 50 da Points of Light, la più grande organizzazione mondiale dedicata al servizio di volontariato. Il premio riconosce Delta come una delle 50 compagnie più attente alla comunità negli Stati Uniti. Questo è il quarto anno consecutivo che Delta è stata nominata nell’elenco e l’unica compagnia aerea nominata anche quest’anno. “Connettere il mondo restituendo alle comunità in cui viviamo, lavoriamo e serviamo è fondamentale per la cultura di Delta e siamo onorati di essere stati nominati Points of Light Civic 50 per il quarto anno consecutivo, ma soprattutto in un anno dove il volontariato e il servizio hanno assunto un significato completamente nuovo durante la pandemia COVID-19. Anche in caso di pandemia, Delta e i nostri dipendenti hanno fatto la loro parte per contribuire a rendere il mondo un posto migliore”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement, Delta.