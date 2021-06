Qatar Airways atterra ad Abidjan

Qatar Airways dà il benvenuto ad Abidjan nella sua rete globale. Il volo di debutto verso la più grande città della Costa d’Avorio è atterrato oggi all’aeroporto internazionale Felix Houphouet Boigny. Con tre voli settimanali, il servizio tra Doha e Abidjan via Accra sarà operato dal Boeing 787 Dreamliner all’avanguardia della compagnia aerea con 22 posti in Business Class e 232 posti in Economy Class, oltre a una capacità fino a 15 tonnellate di carico.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il lancio dei voli per Abidjan, la nostra quarta nuova destinazione in Africa dall’inizio della pandemia, dopo aver recentemente lanciato Abuja in Nigeria, Accra in Ghana e Luanda in Angola, è un passo significativo nella nostra crescita africana. Ciò testimonia il nostro impegno nel continente africano, dove ora operiamo oltre 100 voli settimanali verso 25 destinazioni in 18 paesi attraverso la nostra base e hub, l’Hamad International Airport.

In Qatar Airways, essere presenti per i nostri passeggeri, partner commerciali e clienti aziendali è stato il nostro obiettivo principale dall’inizio della pandemia. Ringraziamo il governo della Costa d’Avorio per il loro sostegno al lancio di questi voli e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner qui per far crescere questa rotta e sostenere la ripresa del turismo e del commercio in questa regione. Con la ripresa dei viaggi globali nel 2021, non vediamo l’ora di espandere ulteriormente la nostra rete e offrire più collegamenti da e per l’Africa”.

Il lancio di Abidjan supporta anche l’aumento della domanda di scambi tra la Costa d’Avorio e le destinazioni della rete Qatar Airways. Con un massimo di 15 tonnellate di capacità di carico sull’aeromobile per volo, Qatar Airways Cargo svolgerà un ruolo chiave nel facilitare le principali esportazioni dalla Costa d’Avorio.

La pandemia globale ha creato sfide senza precedenti per l’industria aeronautica e, nonostante ciò, Qatar Airways non ha mai cessato le operazioni e ha lavorato per riportare le persone a casa in modo sicuro e affidabile durante la crisi. La compagnia aerea ha anche aggiunto sette nuove destinazioni negli ultimi 12 mesi, tra cui San Francisco e Seattle negli Stati Uniti, Abuja, Accra e Luanda in Africa, Brisbane e Cebu nell’Asia – Pacifico.

Qatar Airways sta inoltre introducendo una nuova piattaforma all’avanguardia per i partner commerciali che consentirà loro di creare esperienze di viaggio su misura per i propri clienti. Chiamato Oryx Connect, è stato sviluppato sulla base dello standard di trasmissione dati New Distribution Capability (NDC) sviluppato da IATA in collaborazione con l’industria dei viaggi.

Oryx Connect andrà a vantaggio degli agenti di viaggio attraverso funzionalità migliorate, esperienza utente intuitiva, accesso a contenuti avanzati e la capacità di personalizzare le esperienze di viaggio per i propri clienti. Fornisce varie opzioni per i contenuti NDC di Qatar Airways.

Oltre a un portale Web intuitivo basato sullo strumento Accelya Farelogix SPRK, gli agenti possono ora accedere ai contenuti NDC di una serie di aggregatori tra cui Aarongroup, Duffel, Travelfusion, Travvise e Verteil. La piattaforma di viaggio Amadeus verrà aggiunta all’inizio del 2022. Sono in corso discussioni con una serie di altri sistemi di distribuzione globale e aggregatori.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al-Baker, ha dichiarato: “Lavorare in collaborazione con i partner commerciali è fondamentale per il nostro successo aziendale, quindi siamo lieti di essere in partnership con i nostri agenti, piuttosto che introdurre barriere artificiali, limitare contenuti, aggiungere supplementi o applicare complesse modifiche amministrative al processo di prenotazione. Oryx Connect fornirà la migliore capacità di prenotazione e assistenza ai nostri agenti e ai loro clienti a tutti i livelli di integrazione tecnologica e attraverso molteplici modalità di connettività, dagli ambienti di prenotazione esistenti più familiari alle soluzioni di vendita al dettaglio di voli”.

Gli agenti di viaggio beneficeranno dell’offerta completa e delle capacità di gestione degli ordini. Ciò include la visualizzazione intuitiva delle tariffe Classic, Convenience, Comfort ed Elite di Qatar Airways, aiutandoli a fornire l’offerta di prodotti più adatta ai clienti. Avranno anche accesso a una varietà di prodotti accessori e offerte di servizi.

La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar continua a ricostruire il proprio network, che attualmente conta oltre 140 destinazioni.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)