Bombardier consegna il primo Global 7500 in Indonesia

Bombardier annuncia l’arrivo del primo business jet Global 7500 in Indonesia. Questo aereo è stato recentemente consegnato a un cliente sconosciuto con base a Giacarta.

“Con una flotta mondiale di oltre 50 velivoli, il business jet Global 7500 continua a superare le aspettative e a rafforzare la sua posizione di fiore all’occhiello del settore. Questo velivolo senza precedenti sta anche aumentando la sua presenza nella regione Asia-Pacifico, con i business jet Global 7500 ora basati in più paesi tra cui Giappone, Australia, Taiwan e Malesia.

L’intero portafoglio di Bombardier sta suscitando un forte interesse nella regione Asia-Pacifico, dove sta emergendo una nuova generazione di utenti di business jet sulla scia della pandemia. Con la sua rinnovata Global family of large-cabin business jets e la sua piattaforma Challenger più venduta, Bombardier è ben posizionata per soddisfare questa crescente domanda”, afferma Bombardier.

“I Global aircraft sono progettati per offrire il massimo in termini di lusso, performance e long-distance flights, il che li rende ideali per i clienti della regione Asia-Pacifico che desiderano collegare coppie di città lontane”, ha affermato Nilesh Pattanayak, Regional Vice President, Sales, Asia Pacific, Bombardier. “L’ultra-long-range Global 7500 aircraft apre un mondo di possibilità per viaggi convenienti e produttivi”.

L’aeromobile Global 7500, con un’autonomia massima di 7.700 miglia nautiche, può trasportare passeggeri non-stop da Jakarta a Seattle, da Singapore a San Francisco, da Tokyo a New York e da Melbourne a Los Angeles. I passeggeri possono godere di tali voli a lunga distanza in assoluto comfort grazie alle quattro spaziose aree soggiorno di questo aereo e alla Nuage seating collection. Innovazioni esclusive come il sistema di illuminazione Soleil, progettato per combattere il jet lag, e Smooth Flex Wing, che offre il volo più fluido, consentono ai passeggeri di arrivare rinfrescati.

Poiché sempre più passeggeri scelgono i viaggi d’affari per comodità e tranquillità, i Global 5500 e Global 6500 sono anch’essi ideali per il mercato dell’Asia-Pacifico, con range e dimensioni della cabina ai vertici della categoria. Con un’autonomia di 5.900 miglia nautiche, l’aereo Global 5500 può trasportare passeggeri senza scalo da Perth a Dubai, mentre l’aereo Global 6500, con un’autonomia di 6.600 miglia nautiche, può collegare Singapore a Roma senza scalo.

Tutti i velivoli Bombardier Global sono dotati di Pur Air, un sofisticato sistema di purificazione e circolazione dell’aria con filtro HEPA avanzato, che cattura fino al 99,99% di allergeni, batteri e virus.

Bombardier sta ampliando in modo significativo la propria customer service footprint nella Asia-Pacific region, con la creazione di un customer service centre a Essendon Fields Airport in Melbourne, Australia. La struttura dovrebbe essere operativa nel 2022. Nel frattempo, è in corso l’ambiziosa espansione del Singapore Service Center di Bombardier. Questo sito presso il Seletar Aerospace Park quadruplicherà l’impronta delle operazioni, rendendolo la più grande OEM-owned business aviation maintenance facility nella regione.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)