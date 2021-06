EmbraerX: Beacon continua la sua espansione con un accordo con MRT

Beacon, maintenance platform di EmbraerX, ha annunciato di aver firmato un accordo con The Mobile Repair Team (MRT), executive and commercial structural repair team con basi in Europa e Nord America. La partnership è focalizzata sull’inserimento dei team di manutenzione di MRT nella piattaforma multi-side di Beacon per migliorare il coordinamento tra le parti interessate, inclusi i loro team mobili e operatori. Unendosi a Beacon, MRT guadagnerà efficienza in tutto il suo processo di riparazione e risponderà più rapidamente alle richieste di manutenzione degli operatori.

Il Mobile Repair Team offre supporto di riparazione strutturale in tutto il mondo per flotte di aeromobili. Sforzandosi di fornire un servizio clienti di qualità superiore aiutando i propri clienti a ridurre i costi significativi, MRT si unisce alla piattaforma Beacon per consentire ai loro team mobili di ottenere un ritorno al servizio più rapido, mentre continuano a far crescere la loro base di clienti in tutto il mondo.

La strategia di MRT è quella di gestire tutti i casi di manutenzione tramite Beacon, sostituendo l’uso di canali di comunicazione informali con un unico canale, facilitando così un flusso di informazioni agile e un passaggio più semplice durante i turni di lavoro. Inoltre, MRT ridurrà significativamente il tempo dedicato al coordinamento con i tecnici e le altre parti interessate durante i casi di manutenzione, concentrandosi principalmente sugli eventi ad alta frequenza, che rappresentano circa il 70% del numero totale di interruzioni.

“Siamo lieti di collaborare con Beacon e l’iniziativa globale EmbraerX. MRT si trova in prima linea in un segmento di mercato molto dinamico ed esigente e, per questo motivo, la piena esperienza, la trasparenza dettagliata in ogni fase del processo e la sua piena integrazione sono un punto di svolta per la soluzione MRT. Beacon è una soluzione rivoluzionaria che porterà grande efficacia al MRT portfolio di return-to-service options. Il nostro processo di valutazione ha spianato la strada a un impatto molto potente sul mercato e non vediamo l’ora di esplorare ulteriormente Beacon anche con le altre società del nostro gruppo”, ha affermato Chris Creutz, Direttore, MRT

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a MRT sulla nostra piattaforma e di supportarli nell’avanzamento. La nostra missione è aiutare MRT a ottenere un vantaggio competitivo nel settore dei servizi estremamente esigente. Con Beacon, tutte le parti interessate che lavorano sulle interruzioni stanno recuperando tempo ed energia che oggi vengono sprecate a causa di un coordinamento inefficiente e di vecchie tecnologie. I vantaggi dell’utilizzo di Beacon non riguardano solo performance migliori e tempi di ritorno in servizio più rapidi, ma anche soddisfazione e redditività del cliente”, ha affermato Marco Cesarino, Head of Beacon.

Sviluppato da EmbraerX, l’acceleratore di mercato di Embraer per le aziende dirompenti, Beacon è una piattaforma innovativa che collega operatori, servizi di manutenzione e tecnici in modo più agile, collaborativo ed efficiente, garantendo il rapido ritorno in servizio degli aerei.

(Ufficio Stampa Embraer)