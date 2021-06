Brussels Airlines registra un forte aumento delle prenotazioni

Brussels Airlines registra un forte aumento del numero di prenotazioni in arrivo. Dalla revoca del divieto di viaggio per i belgi il 19 aprile, la compagnia aerea ha notato un trend positivo. Tuttavia, nelle ultime settimane l’aumento delle prenotazioni è diventato ancora più forte. Grazie ai programmi di vaccinazione, all’implementazione del digital green certificate e all’evoluzione delle restrizioni ai viaggi, la compagnia aerea ha registrato aumenti settimanali dal 30% al 50% ogni volta rispetto alla settimana precedente. Le destinazioni di vacanza nel sud dell’Europa stanno andando particolarmente bene in questo momento.

“Siamo ancora in un periodo difficile e anche i prossimi mesi saranno molto impegnativi, ma c’è la luce in fondo al tunnel. Vediamo una voglia di viaggiare ed è chiaro che molte persone non vogliono rimandare il loro atteso viaggio all’estero. Da metà aprile, i dati sulle prenotazioni ci mostrano che molti passeggeri ci stanno affidando nuovamente il loro viaggio. Con il 40% di prenotazioni in più rispetto alla settimana precedente, abbiamo registrato un picco di prenotazioni rispetto ai precedenti sette giorni. I trend positivi che vediamo ci rendono fiduciosi per il futuro”, afferma Peter Gerber, Chief Commercial Officer di Brussels Airlines.

Quest’estate, la compagnia aerea belga prevede di offrire il 70% della capacità che ha operato nel 2019, di cui il 60% per la rete a breve e media distanza e il 77% per la rete a lunga distanza. Per i mesi di luglio e agosto, Brussels Airlines si prepara ad accogliere oltre un milione di passeggeri, anche se tale cifra rimane difficile da prevedere a causa del fatto che molti passeggeri prenotano ancora last minute. Negli stessi mesi dello scorso anno, la compagnia ha accolto circa 390.000 passeggeri.

Le principali destinazioni di quest’estate si trovano nel sud dell’Europa, a cui Brussels Airlines sta aggiungendo 150 voli extra a seguito dell’elevata domanda. I paesi più popolari sono la Spagna (Malaga, Alicante, Barcellona, Valencia, Baleari e Canarie), il Portogallo (Faro, Lisbona e Porto), la Grecia (Atene, Kos, Rodi, Heraklion, Corfù e Zante) e l’Italia ( Firenze, Napoli, Sicilia, Sardegna e la nuova destinazione Bari). Nella lista delle destinazioni popolari ci sono anche la Croazia (Dubrovnik e Spalato) e la Francia (Nizza, Marsiglia, Lione, Tolosa e la nuova destinazione Bordeaux).

Bene anche le nuovissime destinazioni Tangeri e Nador, offerte da Brussels Airlines in partnership con ML Tours. Il numero di voli di linea verso queste destinazioni è ora raddoppiato: 4 voli settimanali contro i 2 voli originariamente previsti.

All’inizio di questa settimana Brussels Airlines ha rilanciato i suoi voli verso gli Stati Uniti dopo un periodo di stop di quasi 15 mesi. I voli per New York e Washington D.C., rispettivamente del 14 e 15 giugno, sono stati i primi voli transatlantici di Brussels Airlines dal marzo 2020 e un importante traguardo simbolico per la compagnia aerea. Il vettore belga spera ora in un rapido allentamento delle restrizioni di viaggio attualmente applicabili tra i due continenti per rendere di nuovo il viaggio facile e accessibile a tutti.

Brussels Airlines non sta solo notando un aumento delle prenotazioni individuali, ma anche le prenotazioni di gruppo stanno tornando. Attraverso la sua piattaforma di prenotazione online, groups.brusselsairlines.com, negli ultimi due mesi sono state effettuate 215 prenotazioni di gruppo.

Brussels Airlines e tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group consentono ai passeggeri di pianificare il viaggio in tutta tranquillità estendendo l’opzione di cambio prenotazione gratuita. Dalla fine di agosto 2020, tutte le tariffe di Brussels Airlines, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines ed Eurowings possono essere riprenotate per una nuova data e/o destinazione senza costi di riprenotazione. Tutte le tariffe aeree possono essere riprenotate gratuitamente tutte le volte che lo si desidera fino al 31 luglio 2021. Dopo tale data, un’altra riprenotazione è possibile gratuitamente. Tuttavia, possono sorgere costi aggiuntivi per le riprenotazioni se, ad esempio, la classe di prenotazione originale non è più disponibile quando si riprenota a una data diversa o a una destinazione diversa.

La compagnia aerea continua ad applicare le stesse misure sanitarie. Queste includono una maschera facciale obbligatoria durante l’intero volo (all’arrivo in aeroporto) per ogni passeggero a partire da sei anni, imbarco e sbarco fila per fila per evitare code in aereo, disinfezione extra dell’aeromobile e, naturalmente, corretta igiene delle mani. Tutti gli aerei della compagnia sono dotati di filtri HEPA che forniscono continuamente aria pulita a bordo.

Di recente la compagnia belga ha lanciato una nuova piattaforma di prenotazione, offrendo ai propri clienti un’offerta di voli più ampia allineata con Lufthansa Group, oltre a più opzioni per riprenotare i voli online e la possibilità di rendere i voli carbon neutral con Compensaid. È la prima volta che i clienti di Brussels Airlines hanno la possibilità di evitare le emissioni di CO2 sponsorizzando Sustainable Aviation Fuel (SAF), la prima valida alternativa ai combustibili fossili.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)