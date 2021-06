News Brevi – 19.06.2021

DELTA RIPRENDE IL SERVIZIO VERSO JOHANNESBURG – Delta farà il suo ritorno in Sudafrica con un servizio non-stop tra Atlanta e Johannesburg a partire dal 1° agosto, più di un anno dopo l’interruzione dei voli a causa del COVID-19. Il ritorno del volo non-stop più lungo della compagnia aerea segna la pietra miliare del ripristino del servizio Delta in tutti i suoi mercati pre-COVID in Africa, che includono Accra, Ghana; Dakar, Senegal; Lagos, Nigeria. “Delta serve con orgoglio il Sudafrica da oltre 15 anni e siamo entusiasti di tornare in un mercato così ricercato dai turisti”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning. “Due terzi degli americani riferiscono di fare piani di viaggio estivi e, con la domanda in rapida crescita insieme ai tassi di vaccinazione statunitensi, stiamo riportando più voli e destinazioni per soddisfare la loro attesa di tornare nel mondo e reclamare la gioia del viaggio”. Sia che i clienti stiano cercando di esplorare siti storici, viaggiare lungo la splendida costa del paese o fare un safari, i partner interline locali di Delta forniscono anche comodi collegamenti con Cape Town. I voli Delta per Johannesburg sono operati in collaborazione con Air France, KLM e Virgin Atlantic. I clienti possono anche raggiungere il Sudafrica tramite gli hub europei di Delta a Parigi e Amsterdam. I voli per Johannesburg opereranno utilizzando l’Airbus A350-900, segnando il debutto di uno dei nuovi aeromobili di Delta tra Stati Uniti e Sudafrica. L’aereo è dotato delle premiate cabine Delta One Suites e Delta Premium Select, grandi schermi per l’intrattenimento sullo schienale e cappelliere ad alta capacità, tra gli altri miglioramenti. Delta opera attualmente quasi 20 voli settimanali verso i suoi mercati africani, compreso il servizio giornaliero tra Atlanta e Lagos, nonché tra New York-JFK e Accra, oltre a un servizio cinque volte a settimana tra JFK e Dakar. L’8 luglio Delta riprenderà anche il servizio quattro volte alla settimana per Lagos da JFK. Con i partner di Delta che operano in tutto il continente, i clienti possono effettuare collegamenti one-stop verso 42 mercati aggiuntivi in 32 paesi. I clienti sono incoraggiati a rivedere i requisiti di ingresso per la loro destinazione, incluso se è richiesto un certificato di vaccinazione o un test COVID-19 negativo. Consultare la Delta Discover Map su delta.com o controllare i siti web ufficiali dei governi dei paesi di destinazione. Il servizio Delta tra Atlanta e Johannesburg opererà come segue: DL200, partenza da ATL alle 19:00, arrivo a JNB alle 16:30 (giorno successivo), Mer/Ven/Dom. DL201, partenza da JNB alle 22:55, arrivo a ATL alle 9:15 (giorno successivo), Lun/Gio/Sab.

DELTA E VIRGIN ATLANTIC LANCIANO FLYREADY – I clienti Delta che viaggiano tra gli Stati Uniti e il Regno Unito quest’estate saranno tra i primi a utilizzare Delta FlyReady, una nuova digital health credential solution per i viaggi internazionali. Lo strumento inizialmente aiuterà a gestire i requisiti per i test, ma Delta integrerà le credenziali di vaccinazione in Delta FlyReady entro la fine dell’estate: un’ottima notizia per i clienti che desiderano viaggiare verso destinazioni idonee per Delta FlyReady che richiedono una prova di vaccinazione per l’ingresso. Delta ha iniziato a testare la nuova soluzione alla fine di aprile sui voli tra Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport e London Heathrow Airport. Delta FlyReady assiste i clienti nella pianificazione di un test COVID-19 che soddisfi i requisiti della destinazione, verifica automaticamente i risultati del test e conferma che il viaggiatore soddisfa i requisiti di test necessari in vigore a destinazione. In collaborazione con Virgin Atlantic Airways, i clienti che viaggiano su voli operati da Delta o Virgin Atlantic potranno utilizzare lo strumento a partire da quest’estate. “All’inizio della pandemia, ci siamo resi conto che i nostri clienti avrebbero avuto bisogno di un modo per affrontare i complessi requisiti dei viaggi internazionali post-COVID, quindi abbiamo iniziato a lavorare con i nostri partner di Virgin Atlantic per sviluppare questa soluzione”, ha affermato Allison Ausband – E.V.P. & Chief Customer Experience Officer, Delta. “Ci impegniamo a rendere il viaggio un’esperienza piacevole e Delta FlyReady è una funzionalità facile da usare, affidabile ed efficace”. Virgin Atlantic prevede di iniziare a testare la soluzione, adattata come Virgin Atlantic FlyReady, sui voli operati da Virgin Atlantic tra Londra Heathrow e le città degli Stati Uniti a partire da giugno. Gli idonei a utilizzare lo strumento durante il test verranno contattati prima del viaggio con maggiori informazioni su come partecipare. “Virgin Atlantic FlyReady e Delta FlyReady contribuiranno a rafforzare la fiducia dei clienti quando tornano in volo, rendendo i loro viaggi transatlantici il più agevoli e fluidi possibile, mentre affrontano i nuovi requisiti di viaggio Covid-19 in un comodo formato digitale”, ha affermato Corneel Koster – Chief Customer & Operating Officer, Virgin Atlantic. “Il nostro impegno è garantire che ogni singolo cliente voli in sicurezza e siamo lieti di lavorare a stretto contatto con i nostri partner Delta Air Lines e TrustAssure per lanciare questa innovativa soluzione integrata, che sarà ulteriormente sviluppata per includere lo stato di vaccinazione”. A partire dal 17 giugno 2021, gli Stati Uniti sono rimasti nella Amber List del Regno Unito. Le compagnie aeree continuano a incoraggiare entrambi i governi a consentire ai residenti e ai cittadini del Regno Unito di entrare negli Stati Uniti e a spostare gli Stati Uniti nella Green list del Regno Unito, riaprendo completamente il corridoio transatlantico. Mentre queste discussioni continuano, Delta e Virgin Atlantic stanno mettendo in atto la tecnologia che servirà da modello per riaprire ampiamente i viaggi internazionali. Delta FlyReady è una nuova soluzione tecnologica basata su standard sanitari affidabili per verificare digitalmente i documenti dei test necessari per viaggiare sui voli Delta e Virgin Atlantic.

DELTA PROSEGUE IL SUO IMPEGNO VERSO DIVERSITA’ E INCLUSIONE – Delta sta commemorando Juneteenth con una serie di eventi per i dipendenti, volti a stimolare la conversazione ed educare la sua gente. Il riconoscimento da parte della compagnia aerea della storica festa arriva quando Juneteenth è ufficialmente designato come festa federale, celebrata ogni anno il 19 giugno. Delta si è impegnata ad agire per diventare un’organizzazione antirazzista e antidiscriminazione, inclusa la creazione di un’esperienza di talento più equa; colmare le lacune della diversità nella rappresentanza; sostenere diversi imprenditori; fornire un accesso più equo ai benefici; entrare a far parte di OneTen come membro fondatore; sostenere i dipendenti sottorappresentati; lanciare una formazione avanzata sull’inclusione.

AERONAUTICA MILITARE: REALTA’ AUMENTATA, VIRTUALE ED IMMERSIVA NELL’ADDESTRAMENTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI – L’utilizzo delle tecnologie di realtà aumentata, virtuale ed immersiva per la formazione e l’addestramento alla manutenzione degli aeromobili in Aeronautica Militare: questo il tema trattato martedì 15 giugno presso l’Auditorium della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, alla presenza del Rettore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, prof. Giovanni Francesco Nicoletti, del Capo di Stato Maggiore del Comando delle Scuole/3^ Regione Aerea, Gen. B.A. Luigi Casali, oltre che di rappresentanti del mondo universitario, della ricerca scientifica e delle industrie. L’evento è stato una importante occasione di aggiornamento culturale per i frequentatori dei corsi e i docenti della Scuola Specialisti, collegati numerosi in modalità a distanza, insieme agli specialisti dei reparti di manutenzione dell’Aeronautica Militare ed ai tecnici di Leonardo, in Italia e all’estero. Per la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, l’evento si inserisce nei progetti di sviluppo ed innovazione del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare tesi a promuovere la “digital transformation” delle attività. Quella di ricorrere alle tecnologie di avanguardia nel campo della manutenzione degli aeromobili, fin dalla fase di formazione teorica iniziale e di addestramento del personale specialista, è una scelta volta a migliorare e rendere più efficaci i processi formativi per il conseguimento della Licenza Manutentore Aeronautico Militare (LMAM), con vantaggi operativi, organizzativi, economici e di sicurezza. “Con l’evento formativo odierno abbiamo voluto contribuire alla crescita del settore della formazione in Aeronautica Militare, verso una Formazione 4.0, per valorizzare la nostra risorsa più preziosa, il personale ed i giovani in particolare, attraverso una maggiore consapevolezza delle possibilità offerte dalla tecnologia. Siamo fortemente convinti che la scelta strategica di collaborare sui temi odierni con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, e le industrie, oggi rappresentate da Leonardo e dalla DigitalComoedia, sia quella vincente per crescere insieme in un’ottica di sistema per il Paese”, così si è espresso, nel dare il benvenuto ai partecipanti all’evento, il Comandante della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, Col. Roberto Impegno, che ha poi moderato il dibattito fra i relatori dell’evento formativo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).