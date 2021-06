David Curtis si ritirerà dalla carica di Executive Chairman di Longview Aviation Capital

Longview Aviation Capital Corp., gestore di un portafoglio di investimenti a lungo termine nell’industria aerospaziale canadese, tra cui De Havilland Aircraft of Canada e Viking Air Ltd., ha annunciato oggi che David Curtis andrà in pensione dalla carica di Executive Chairman, in vigore dal 1 agosto 2021.

Curtis ha iniziato il suo incarico con Viking nel 1983, diventando presidente e CEO nel 1991. Sotto la sua guida, Viking è cresciuta fino a diventare un’importante global specialty aircraft company e l’unica azienda a rilanciare con successo un velivolo fuori produzione, riportando in produzione la serie 400 Twin Otter nel 2010. È stato anche determinante nell’attuazione della visione di costruire un’impresa aerospaziale canadese leader, compresa la guida delle acquisizioni del CL-215/415 waterbomber program nel 2016 e del Dash 8 aircraft program nel 2019, riunendo l’intera linea di prodotti originali della compagnia aerea De Havilland.

Oggi l’impresa combinata gestisce la produzione e il servizio di assistenza in località in tutto il Canada e, oltre ai De Havilland Type Certificates, detiene anche le famiglie di aeromobili Shorts Skyvan, 360, 330 e Sherpa.

“Dave è stato il leader di una grande storia di successo canadese e lascia una straordinaria eredità nell’industria aerospaziale globale”, ha affermato Bill Sheffield, parlando a nome del Board of Directors di Longview Aviation Capital. “Ha supervisionato l’evoluzione di questa attività da piccola società di servizi con sede a Vancouver Island a leader globale in velivoli speciali e turboelica, con un portafoglio iconico di velivoli e una base stabile basata su diversi flussi di entrate. La nostra attività nel settore dell’aviazione ha un futuro brillante ed è ben posizionata per rimanere in prima linea nel settore, mentre il mondo emerge dagli effetti della pandemia. A nome Board of Director e dei nostri dipendenti, ringraziamo Dave per i suoi numerosi contributi e gli auguriamo ogni bene per il suo meritato pensionamento”.

“È stato un vero privilegio lavorare al fianco delle donne e degli uomini che hanno reso e continuano a rendere il nostro portafoglio quello che è”, ha affermato Curtis. “Sono entrato in Viking per la mia passione per l’aviazione e sono orgoglioso che le nostre aziende abbiano contribuito allo sviluppo dell’industria aerospaziale canadese. Sono molto orgoglioso che il nostro team abbia contribuito a dimostrare che con visione, impegno e spirito anche le piccole aziende che lavorano al di fuori delle luci della ribalta possono conquistare il mondo e realizzare grandi cose”.

Curtis ha aggiunto: “È il momento giusto per affidare la leadership a una nuova generazione di visionari. Questa organizzazione ha tutte le qualità necessarie per guidare l’industria post-pandemia, comprese persone di talento, grandi risorse e un proprietario impegnato con una prospettiva a lungo termine. Con l’industria nel bel mezzo di una transizione, è un momento eccellente per rinnovare la leadership con l’obiettivo di tracciare il futuro per questi grandi programmi aeronautici”.

Mentre persegue le opportunità di un’industria in transizione, David Riggs guiderà l’attività essendo stato nominato Chief Transformation Officer dell’intera aviation enterprise, tra cui De Havilland e Viking. Riggs è stato Chief Transformation Officer di De Havilland da giugno 2020 e ha una lunga esperienza nel settore dell’aviazione, compresa la consulenza a Viking sul riavvio della produzione del Twin Otter.

Don Boitson, attualmente Chief Operating Officer responsible for Western Canada operations, assumerà quel ruolo per l’intera enterprise, comprese le operazioni Viking e De Havilland, riportando a Riggs.

Todd Young, che ha più di 30 anni di esperienza con i velivoli De Havilland, fornirà ulteriore supporto come consulente al team di gestione. È in corso una ricerca internazionale per un nuovo Chief Executive Officer per la combined aviation enterprise. Il Board cercherà un leader comprovato che si concentri sulla crescita delle attività aeronautiche, fondata sull’impegno per il servizio clienti e una passione per rafforzare De Havilland come ancoraggio dell’industria aerospaziale canadese. Maggiori dettagli sulla ricerca saranno disponibili nelle prossime settimane.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)