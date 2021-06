SAS riprende a volare verso più destinazioni

Poiché la domanda di viaggi aumenta, SAS continua ad aprire rotte come parte del SAS traffic programme per l’estate. SAS sta riprendendo la sua gamma completa di destinazioni in Italia dalla Danimarca e dalla Svezia, tra cui Napoli, Pisa, Olbia e Bologna. Riprendono anche i voli verso destinazioni come Pola e Dubrovnik in Croazia e Lisbona in Portogallo. SAS sta avviando tre nuove rotte da Copenaghen a Bari, Rodi in Grecia e Tivat in Montenegro. SAS sta inoltre riprendendo la maggior parte delle rotte dirette dalla Norvegia, tra cui da Oslo ad Atene, Nizza e Reykjavik, nonché dozzine di destinazioni mediterranee.

Sempre più paesi si stanno aprendo ai visitatori per l’estate, poiché il numero di vaccinazioni contro il COVID-19 aumenta e i tassi di infezione diminuiscono. La domanda è maggiore per i voli verso destinazioni più calde.

Sebbene molti paesi stiano ora allentando le restrizioni all’ingresso, la maggior parte dei paesi richiede ancora vari tipi di travel and test certificates, ed è importante essere ben preparati prima di arrivare in aeroporto. Per agevolare i viaggiatori, SAS ha sviluppato una nuova piattaforma digitale, SAS Travel Ready Center.

Attraverso SAS Travel Ready Center, i viaggiatori possono preparare tutto ciò di cui hanno bisogno online da casa. Su questo sito, i clienti possono vedere quali restrizioni si applicano alla loro destinazione, caricare i certificati di viaggio e farli verificare da SAS. Possono quindi scaricare la carta d’imbarco in formato elettronico e, al momento della partenza per l’aeroporto, possono recarsi direttamente alla SAS self-service line. Questa opzione è attualmente disponibile per una serie di destinazioni SAS.

La flessibilità è importante per i viaggiatori, soprattutto ora che viaggiare è più impegnativo del solito. I clienti possono riprenotare i voli internazionali fino a 72 ore prima della partenza gratuitamente. SAS ha anche introdotto opzioni di riprenotazione più flessibili. I SAS Plus tickets possono essere riprenotati e rimborsati. Per i voli domestici, SAS offre la riprenotazione gratuita fino a un’ora prima della partenza per i SAS Go Flex tickets. SAS offre anche una 24-hour money-back guarantee se i clienti hanno prenotato il volo tramite SAS.

Volare è un modo sicuro di viaggiare durante la pandemia, poiché l’aria a bordo degli aerei ostacola la diffusione dell’infezione. Nell’ultimo anno, SAS ha introdotto una serie di misure e procedure per garantire ulteriormente la sicurezza dei viaggi aerei.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)