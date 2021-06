La Compagnie riprende i voli per Parigi e Nizza e lancia due nuove rotte da New York a Milano e Tel Aviv

La Compagnie annuncia la graduale ripresa di tutti i suoi business–class flights, con il lancio di due nuove rotte. I viaggiatori diretti a Parigi, Nizza, Tel Aviv e Milano possono ora prenotare i biglietti con 100% Flex e approfittare di offerte promozionali speciali per un tempo limitato.

Fino al mese di giugno, La Compagnie opererà due voli settimanali da Newark International Airport (EWR) a Paris Orly Airport (ORY). La compagnia aerea aumenterà la frequenza per tutto il 2021 da quattro voli settimanali a luglio a cinque voli settimanali in agosto, fino ad un servizio giornaliero a settembre 2021. Il servizio su questa rotta è ufficialmente ripreso il 12 giugno 2021, con i primi quattro voli che hanno raggiunto un load factor del 100%.

La Compagnie riprenderà il suo servizio stagionale tra Newark International Airport (EWR) e Nice Côte d’Azur International Airport (NCE). La Compagnie opererà tre voli settimanali fino alla fine di settembre.

Novità per la stagione 2021, La Compagnie introdurrà due nuove rotte da New York. Dal 21 luglio al 30 ottobre 2021, La Compagnie opererà tre voli a settimana tra Newark International Airport (EWR) e l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv (TLV), con uno stop di 1 ora e 30 minuti a Parigi.

“Nelle ultime settimane abbiamo visto una crescente domanda di voli per Israele dagli Stati Uniti. Il nostro prodotto 100% Smart Business Class è la soluzione perfetta per questo clientela di fascia alta e crediamo fermamente che questa sia un’opportunità di aggiornamento per la nostra compagnia aerea, per incrementare il suo programma estivo. La nostra natura a misura d’uomo ci permette di essere flessibili e di lanciare un nuovo percorso rapidamente”, ha condiviso Christian Vernet, presidente di La Compagnie.

Inizierà anche il servizio diretto tra New York e la capitale mondiale della moda, Milano, operativo il 29 novembre 2021, con quattro voli settimanali da Newark International Airport (EWR) all’aeroporto di Milano Malpensa (MXP).

“In un’era post Covid-19 prevediamo una minore domanda sulla nostra rotta New York-Parigi, quindi dobbiamo diversificare la nostra offerta di destinazioni e cercare percorsi alternativi per il nostro secondo aereo. Nizza e Tel Aviv sono un’ottima combinazione per la stagione estiva e Milano è una forte rotta a lungo termine con un mix equilibrato di passeggeri business e leisure che viaggiano tutto l’anno”, afferma Vernet.

Tutti i biglietti sono 100% Flex – modificabili e rimborsabili senza nessun costo – fino a 24h prima della partenza. Offerte promozionali speciali sono ora disponibili fino al 15 luglio 2021, le date del viaggio sono soggette a disponibilità. La Compagnie autorizza gratuitamente due bagagli registrati per passeggero. Si applicano tariffe per eventuali bagagli aggiuntivi.

Per prenotazioni su La Compagnie e per visualizzare il programma completo dei voli 2021, visitare LaCompagnie.com

Lanciata nel luglio 2014, La Compagnie è una exclusively 100% Smart Business Class airline che opera regularly scheduled transatlantic flights tra New York (Newark International Airport) e Parigi (Paris Orly Airport), oltre a seasonal service tra New York (Newark International Airport) e Nice (Nice Côte d’Azur International Airport), nonchè voli verso Tel Aviv (Ben Gurion Airport) e Milano (Milan Malpensa Airport). Offrendo low business-class fares, la flotta La Compagnie è dotata di Airbus A321neo con 76 posti full flat e offre servizi tra cui un sistema di intrattenimento all’avanguardia, servizio Wi-Fi illimitato e un’esperienza culinaria unica che offre piatti freschi con menu di rinomati chef di New York e Parigi.

(Ufficio Stampa La Compagnie – Photo Credits: La Compagnie)