Air France e SNCF effettueranno altri 7 “Train + Air” services

Da oltre 25 anni, Air France e le Ferrovie Francesi SNCF offrono ai propri clienti un servizio che consente loro di combinare un viaggio in treno e aereo nella stessa prenotazione. Chiamato “Train + Air”, è utilizzato ogni anno da più di 160.000 clienti da e per gli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly.

Da oggi, i clienti Air France possono prenotare un viaggio combinato “Train + Air” su 7 rotte aggiuntive, per viaggi a partire dal 19 luglio 2021:

– Tra Paris-Charles de Gaulle e Aix-en-Provence TGV, Bordeaux Saint-Jean, Marseille Saint-Charles e Montpellier Saint-Roch.

– Tra Paris-Orly (via Massy TGV station) e Avignon TGV, Marseille Saint-Charles e Valence TGV.

Questa estensione porta a 18 il numero di stazioni offerte da Air France nell’ambito del servizio “Train + Air”: Aix-en-Provence TGV, Angers Saint-Laud, Avignon TGV, Bordeaux Saint-Jean, Champagne-Ardenne TGV, Le Mans, Lille Europe, Lorraine TGV, Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch, Nantes, Nimes, Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, Strasburgo e Valence TGV.

Grazie a “Train + Air”, i clienti hanno un’unica prenotazione per l’intero viaggio e un posto garantito sul prossimo volo o TGV INOUI train disponibile, gratuitamente, se il loro volo o treno arriva in ritardo.

Come parte del programma frequent flyer Flying Blue, accumulano Miglia anche sulla tratta ferroviaria. Inoltre, i clienti di Air France che viaggiano in cabina La Première o Business viaggiano in first class anche sui treni SNCF.

Per rendere ancora più semplice questo viaggio combinato, Air France e SNCF stanno attualmente testando un nuovo servizio completamente digitalizzato, per i clienti in partenza da Lille Europe e Strasburgo che hanno una coincidenza su un volo Air France a Parigi-Charles de Gaulle o Parigi-Orly.

I clienti possono effettuare il check-in online su airfrance.fr prima della partenza per l’intero viaggio, compresa la tratta in treno, e non devono più ritirare il biglietto alla stazione il giorno della partenza. Se questi test saranno conclusivi, questo servizio potrebbe essere implementato su tutti i servizi “Train + Air” a partire dal 2022.

Vincent Etchebehere, VP Sustainability and New Mobility – Air France, ha dichiarato: “Air France si impegna a ridurre le sue emissioni di CO2 sulla sua rete domestica del 50% entro il 2024. Migliorare regolarmente la nostra offerta Train + Air ci consente di continuare a sviluppare l’intermodalità, uno dei gli elementi chiave per soddisfare questo impegno, offrendo opportunità di viaggio a tutto il mondo da tutte le regioni francesi”.

Jérôme Laffon, Chief Marketing Officer – Voyages SNCF, ha dichiarato: “La nostra priorità è consentire ai turisti francesi e internazionali di viaggiare con la massima tranquillità durante l’intero viaggio. Lo sviluppo di Train + Air ci consente di raggiungere questo obiettivo. Di fronte all’attuale emergenza climatica, offre anche un’alternativa efficiente e a basse emissioni di carbonio ai viaggi più lunghi e noiosi fatti in auto per raggiungere un aeroporto”.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)