Embraer Eve e Skyports collaborano per sviluppare innovative urban air mobility solutions in Asia e nelle Americhe

Embraer Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. (Eve) e la vertiport company Skyports hanno stretto una partnership per sviluppare urban air mobility (UAM) solutions, con particolare attenzione alle vehicle-vertiport operations nei primi mercati adottanti in Asia e nelle Americhe.

L’accordo estende la relazione tra le due organizzazioni, iniziata all’inizio del 2020 mentre Eve è stata incubata presso EmbraerX. Poiché l’UAM si avvicina al lancio iniziale in più mercati in tutto il mondo, le aziende utilizzeranno l’Eve zero-emission and low noise eVTOL vehicle, Urban Air Traffic Management (UATM) software e UAM services per sviluppare un concetto di operazioni che informerà le procedure operative, così come lo sviluppo di veicoli e servizi. Insieme, le aziende mirano a far progredire rapidamente e rivoluzionare il settore portando sul mercato l’innovativo eVTOL vehicle di Eve, dove i passeggeri sperimenteranno il futuro del trasporto elettrico e un nuovo modello di mobilità sostenibile.

Come parte di questa collaborazione, Skyports contribuirà a un esercizio di preparazione del mercato e a un vehicle concept of operation study in Brasile, promuovendo lo sviluppo di Eve nel mercato UAM nella regione. Le organizzazioni hanno già lavorato insieme sviluppando un concetto di operazioni con Airservices Australia e stanno attualmente collaborando per sviluppare operazioni UAM nel Regno Unito.

Duncan Walker, Chief Executive Officer at Skyports, ha dichiarato: “La nostra partnership con Eve apre la strada a una rapida innovazione nell’UAM, accelerando l’innovazione per soddisfare la crescente domanda di servizi eVTOL. Attendiamo con impazienza la partnership ampliata, sbloccando nuove opportunità in questo mercato in rapida crescita”.

André Stein, President and Chief Executive Officer of Eve, ha dichiarato: “Nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, l’industria aerospaziale dipende dall’innovazione dirompente per creare un futuro più sostenibile. Con la mobilità aerea urbana, abbiamo un’opportunità unica di co-creare vertiporti, veicoli e operazioni, progettando da zero un ecosistema di mobilità nuovo e ottimizzato. Siamo entusiasti di avere Skyports in questo viaggio per sviluppare soluzioni UAM in Asia e nelle Americhe, portandoci un passo avanti nel fornire a pendolari e viaggiatori un’esperienza completamente nuova, a emissioni zero”.

Skyports è il principale fornitore mondiale di infrastrutture per la mobilità aerea urbana. La società è stata la prima a costruire un vero e proprio full-scale passenger air taxi vertiport, take-off and landing infrastructure per eVTOL (electric vertical take-off and landing) aircraft, che è stato lanciato come parte di una sperimentazione che ha avuto luogo a Singapore nel 2019. Oltre alle Americhe e all’Asia, Skyports ha attualmente progetti infrastrutturali in sviluppo in Europa e Medio Oriente.

Beneficiando di una mentalità da startup e supportata da oltre 50 anni di esperienza nella produzione e certificazione di aeromobili di Embraer, Eve svela una proposta di valore unica posizionandosi come partner dell’ecosistema offrendo una suite di prodotti e servizi.

Oltre al programma aeronautico, Eve sta sfruttando la competenza sia di Embraer che di Atech, una consociata del Gruppo Embraer, nella fornitura di air traffic management software riconosciuto a livello mondiale per creare soluzioni che aiuteranno a scalare in sicurezza l’industria UAM in futuro.

(Ufficio Stampa Embraer)