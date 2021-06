Qatar Airways lancerà una nuova rotta per Lusaka e Harare dal 6 agosto

Dall’inizio di agosto, Zambia e Zimbabwe si aggiungono all’elenco in espansione di destinazioni Qatar Airways in Africa, portando il suo servizio verso due importanti destinazioni dell’Africa meridionale.

Il nuovo servizio per Lusaka e poi per Harare sarà operato con Boeing 787 Dreamliner. Collegherà i passeggeri in Zambia e Zimbabwe con la rete globale di Qatar Airways di oltre 140 destinazioni. Con l’aggiunta di queste due nuove rotte il vettore opererà oltre 100 voli settimanali verso 27 destinazioni in Africa.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “L’Africa continua a essere un’area di forte crescita per Qatar Airways e il lancio di questo servizio sosterrà lo sviluppo dell’economia e del settore turistico in entrambi i paesi. Non solo continuiamo a ricostruire la nostra rete dopo la pandemia, ma la stiamo attivamente espandendo con l’aggiunta di queste due destinazioni chiave. Queste sono la quinta e la sesta nuove destinazioni in Africa aggiunte alla nostra rete dall’inizio della pandemia, portando il totale delle nuove destinazioni aggiunte in tutto il mondo a 10”.

Il lancio di Lusaka e Harare supporta anche l’aumento della domanda per il commercio tra Zambia e Zimbabwe e destinazioni sulla rete Qatar Airways come Londra, Francoforte e New York e da più punti in Cina. Con un totale di 30 tonnellate di capacità di carico sull’aeromobile per volo, Qatar Airways Cargo svolgerà un ruolo chiave nel facilitare le esportazioni chiave dallo Zambia e dallo Zimbabwe.

Quando i viaggiatori tornano in volo con Qatar Airways, possono stare tranquilli sapendo che stanno viaggiando con l’unica compagnia aerea al mondo che, insieme al suo hub globale all’avanguardia Hamad International Airport, ha raggiunto quattro four 5-Star Skytrax ratings, inclusi 5-Star Airline Rating, 5-Star Airport Rating, 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating, 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating.

Questi risultati evidenziano l’impegno di Qatar Airways nel fornire ai passeggeri un’esperienza leader del settore in ogni momento del viaggio, compreso il più alto livello possibile di standard di salute e sicurezza che salvaguardano il benessere dei passeggeri sia a terra che in volo.

Orario voli a partire dal 6 agosto:

mercoledì, venerdì e domenica

Da Doha (DOH) a Lusaka (LUN) – QR1455 – partenza: 02:20 arrivo: 08:50.

Da Lusaka (LUN) a Harare (HRE) – QR1455 – partenza: 10:20 arrivo: 11:20.

Da Harare (HRE) a Lusaka (LUN) – QR1456 – partenza: 18:55 arrivo: 19:55.

Da Lusaka (LUN) a Doha (DOH) – QR1456 – partenza: 21:25 arrivo: 05:55 (+1).

(Ufficio Stampa Qatar Airways)