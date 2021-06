Austrian Airlines amplia le offerte assicurative Covid-19

Con le flexible and free rebooking options fino alla fine di luglio 2021 e gli individual insurance packages che offrono una protezione completa in caso di malattia da Covid-19, Austrian Airlines consente ai passeggeri di viaggiare senza preoccupazioni. Oltre ai pacchetti “Travel Care” e “Travel Care Plus” di AIG Europe S.A. esistenti, il pacchetto assicurativo “Travel Care Basic” di AXA Partners offre ora un’ulteriore protezione di viaggio.

Il nuovo pacchetto “Travel Care Basic” offre un rapido accesso a medici di lingua tedesca e inglese che forniscono le prime informazioni su questioni mediche in tutto il mondo. Inoltre, le spese mediche sono coperte in caso di malattia Covid-19 o cure all’estero, incluso il rimpatrio. Sono incluse anche la responsabilità di viaggio e l’assicurazione contro gli infortuni di viaggio. Se è necessario un alloggio a causa della quarantena o del blocco, questo è coperto fino a 14 notti e fino a 175 euro a notte. I viaggiatori possono prenotare “Travel Care Basic” a soli 14,99 euro per viaggio e persona direttamente sul sito web di Austrian Airlines fino a poco prima della partenza.

Facoltativamente, i passeggeri possono anche scegliere tra i precedenti pacchetti assicurativi. Mentre “Travel Care” include il risarcimento per i passeggeri in caso di quarantena a destinazione o l’assicurazione di annullamento e interruzione del viaggio, l’opzione “Travel Care Plus” copre inoltre le spese mediche in caso di malattia da Covid-19 fino al rientro d’emergenza, incluso trasporto.

Maggiori informazioni sui prodotti assicurativi e sulle opzioni di prenotazione sono disponibili sul sito web di Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)