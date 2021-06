Geir Karlsen nominato nuovo CEO di Norwegian

Geir Karlsen è stato nominato nuovo CEO di Norwegian Air Shuttle ASA (“Norwegian”). Karlsen succede a Jacob Schram. La nomina sarà effettiva dal 21 giugno 2021.

“Sono lieto di annunciare che Geir Karlsen, su richiesta del Board, ha accettato l’incarico di CEO di Norwegian. Karlsen ha guidato con successo la ricostruzione finanziaria di Norwegian e ha le competenze, la concentrazione, la fiducia e la dedizione che lo rendono la scelta migliore come CEO di Norwegian”, ha affermato Svein Harald Øygard, chairperson of Norwegian’s Board of Directors.

“Poiché i divieti di viaggio stanno per essere revocati, Norwegian è pronta a offrire migliaia di voli ai nostri clienti nei paesi nordici e all’estero. Parallelamente, saranno compiuti ulteriori sforzi per rafforzare la posizione di Norwegian come compagnia aerea low cost e per riportare l’azienda a una redditività sostenibile. Geir è il CEO ideale per guidare questi sforzi”, ha affermato Øygard.

Karlsen (nato nel 1965) ricopre la carica di Chief Financial Officer (CFO) da aprile 2018. Da luglio 2019 a dicembre 2019, è stato Acting Chief Executive Officer (CEO) di Norwegian. Ha una vasta esperienza in società quotate nel settore marittimo e offshore. Karlsen negli ultimi 12 anni ha ricoperto varie posizioni di CFO presso aziende internazionali come Golden Ocean Group e Songa Offshore. Prima di Norwegian, ha ricoperto la posizione di Group CFO presso Navig8 Group, con sede a Londra, la più grande independent pool and management company del mondo. Geir Karlsen ha una laurea in Business Administration presso la BI Norwegian Business School.

“Apprezzo la fiducia accordata dal Board e sono lieto di accettare l’opportunità di servire Norwegian in un nuovo ruolo di CEO. In futuro le nostre priorità principali saranno aumentare la redditività delle nostre operazioni a basso costo e attirare clienti nuovi ed esistenti in tutti i mercati chiave. Norwegian è ben posizionata dopo la recente ricostruzione della compagnia, con un brand forte, prodotti e servizi comprovati e non da ultimo un team di colleghi di grande esperienza”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

La ricerca di un nuovo CFO inizierà immediatamente.

Il 20 giugno il Board di Norwegian ha votato la fine del mandato di CEO di Jacob Schram. Il contratto di lavoro di Schram, firmato nel 2019, gli dà diritto a nove mesi di preavviso. Sosterrà il Board su full-time basis durante il periodo di preavviso fino al 31 marzo 2022.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)