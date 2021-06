È decollato il primo volo Vueling che mette in collegamento la città di Ancona con Barcellona

Oggi, alle 15.05, è decollato il primo volo Vueling VY6219 che mette in collegamento diretto Ancona con Barcellona El Prat con 2 frequenze alla settimana, per tutto il periodo estivo. Il grande ritorno targato Vueling incrementa ulteriormente le connessioni tra l’Italia e l’hub internazionale della compagnia ed è un’opportunità in più per tutti i passeggeri in partenza dalle Marche e dal centro Italia che desiderano raggiungere una delle principali destinazioni spagnole.

“Siamo molto contenti di ripartire oggi con questo grande ritorno. Dopo molti anni, non vedevamo l’ora di tornare presso l’aeroporto di Ancona e di ripristinare un collegamento strategico per il territorio”, ha commentato Charlotte Dumesnil, Director of Sales, Distribution and Alliances.

“È un grande onore avere una compagnia aerea come Vueling nel network del nostro aeroporto. È importante sottolineare come i collegamenti per Barcellona siano di fondamentale rilievo per il nostro territorio e per tutto il centro Italia in quanto favoriranno lo sviluppo massiccio di flussi di traffico leisure, offrendo la possibilità di volare verso una delle destinazioni più gettonate dai nostri viaggiatori. La presenza di Vueling ad Ancona rappresenta un ulteriore ampliamento dell’offerta rendendo le Marche sempre più connesse con le principali destinazioni europee ed è altresì un’opportunità per far conoscere ai passeggeri in arrivo la nostra bellissima Regione”, ha dichiarato l’Ing. Carmine Bassetti, Amministratore Delegato di Ancona International Airport.

La rotta che connette la base di Ancona con Barcellona El Prat rientra nella più ampia offerta estiva della compagnia, che è pronta a dare slancio alla stagione decollando da altri 12 aeroporti italiani: Bari, Firenze, Roma Fiumicino, Cagliari, Catania, Palermo, Milano Malpensa, Pisa, Napoli, Venezia, Bologna e Lampedusa.

Grazie al collegamento Ancona-Barcellona, i passeggeri potranno anche approfittare dei voli che dalla città catalana permettono di raggiungere le Isole Canarie e le Baleari.

La compagnia aerea tutela la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale, rispettando le raccomandazioni dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e attuando rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui opera sia a bordo dei suoi aeromobili.

Vueling, inoltre, adotta una politica di totale flessibilità, permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona, agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione. La raccomandazione della compagnia è quella di verificare sempre tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti, sia tramite app mobile sia tramite il sito ufficiale, per essere sempre informati sui documenti necessari per ciascuna destinazione.

Vueling, compagnia del gruppo IAG, è un punto di riferimento per la connettività in Spagna, il più grande mercato domestico d’Europa, e per questo un’azienda chiave per lo sviluppo economico e turistico. Per l’estate 2021, la compagnia avrà una rete di più di 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate con una flotta di modelli Airbus A319, A320, A320neo e A321.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)