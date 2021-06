Dal 28 giugno si vola da Bari a Copenaghen

Da Copenhagen a Bari con un volo diretto, la Summer 2021 si arricchisce di una nuova importante destinazione. C’è anche il ‘Karol Wojtyla’, infatti, nel nuovo network estivo della compagnia di bandiera Scandinavian Airlines. Dal prossimo 28 giugno, infatti, sarà possibile raggiungere la capitale danese grazie a un collegamento che prevede due frequenze settimanali (lunedì e venerdì), operate con aeromobili CRJ-900 da 90 posti, con i seguenti orari (ora locale):

CPH-BRI 15:40 – 18:25 (lunedì)

BRI-CPH 19:15 – 22:00

CPH-BRI 08:00 – 10:45 (venerdì)

BRI-CPH 11:35 – 14:20

“La partenza di questo volo è strategica perché segna un’ulteriore tappa nello sviluppo del network internazionale ed è in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale. Si tratta di un risultato reso possibile anche grazie al grande lavoro fatto in sintonia con la Regione Puglia, i suoi Dipartimenti e le Agenzie che hanno permesso alla nostra regione di diventare un brand riconosciuto in tutto il mondo. La stessa Scandinavian Airlines ha definito la nostra Puglia una ‘gemma dell’Adriatico’, descrivendola come una terra che ‘attrae non solo per le sue spiagge dorate e caraibiche, ma anche per il territorio rurale e per i borghi assai suggestivi come le ‘città bianche’ della Valle d’Itria e le famose località della costa, come Polignano a Mare e Otranto’. Una meta di assoluto valore per la sua ricchezza paesaggistica, ambientale e artistica. Per i pugliesi si tratta di un volo che aumenta le opzioni di viaggio verso le capitali dell’Unione Europea”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti.

La Compagnia di bandiera scandinava si sta impegnando per aumentare l’offerta di collegamenti (leggi anche qui) con un occhio particolare all’impatto ambientale: i nuovi aeromobili hanno un consumo di carburante largamente inferiore con una attenzione particolare, quindi, ai grandi temi della sostenibilità.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia)