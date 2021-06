OneCheck ed easyJet insieme per un’estate all’insegna della sicurezza

Permettere una più semplice organizzazione dei viaggi in vista delle imminenti vacanze estive e, a tendere, della ripresa delle attività economiche è l’obiettivo della collaborazione siglata tra OneCheck ed easyJet. L’accordo permetterà ai clienti in partenza o in arrivo in uno dei 18 scali italiani ove opera la compagnia aerea di prenotare, tramite la piattaforma OneCheck – integrata con importanti catene di centri diagnostici operanti sul territorio italiano – ed effettuare un test presso una delle strutture convenzionate per avere il risultato nei tempi richiesti dalle Autorità competenti direttamente disponibile sul proprio cellulare.

I centri convenzionati già operativi sono circa 250 sul territorio nazionale e nei prossimi giorni verrà completata l’integrazione tecnologica della piattaforma su un elevato numero di ulteriori laboratori e centri prelievo che hanno aderito all’iniziativa. Di rilievo, anche l’accordo con Reply, in qualità di Technology Partner per l’integrazione del Digital Green Pass approvato dalla Commissione Europea.

Una volta sulla piattaforma OneCheck integrata con il Covid-19 Travel Hub di easyJet il passeggero è guidato dalla scelta del test a cui sottoporsi rispetto al proprio itinerario di viaggio, alla prenotazione del test in una struttura convenzionata, fino all’emissione di risultati certificati e criptati da poter esibire alle Autorità competenti. Il servizio clienti è a disposizione degli utenti per rispondere ad eventuali domande.

La piattaforma permette di prenotare un test sierologico, antigenico rapido o molecolare PCR. Per quest’ultimo è possibile ricevere il risultato entro 24 ore dal prelievo. Dall’inizio alla fine del processo, i passeggeri rimangono informati sul proprio stato di avanzamento e, non appena disponibile, possono accedere al referto in modo sicuro dal proprio smartphone, PC o tablet.

“La nostra esperienza nel mondo travel nasce dalla fondazione di OneTray nel 2014 con particolare specializzazione nel settore del trasporto aereo/ferroviario dove, fin dall’inizio, abbiamo focalizzato la nostra attenzione, investito risorse e tecnologia per creare soluzioni innovative a problemi operativi complessi”, racconta Federico Kluzer, Fondatore e Managing Director di OneTray SpA, realtà che opera da 7 anni nel settore dell’aviazione. “In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per creare una solida rete di partner e per garantire la massima efficienza e capillarità del servizio che, per il suo modello, è perfettamente adattabile anche alle esigenze del trasporto ferroviario, croceristico, eventi sportivi e del mondo entertainment”.

“Garantire che i nostri clienti possano volare in sicurezza quest’estate è per noi una priorità. La partnership con OneCheck va proprio in questa direzione, perché ci permette di offrire ai nostri clienti un’ampia scelta di strutture certificate in tutta Italia ove effettuare i test richiesti”, commenta Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia.

OneCheck è una piattaforma digitale che, facendo leva su un’infrastruttura tecnologica avanzata, potendo contare sul supporto delle primarie catene di centri diagnostici, permette a chiunque ed in particolar modo ai viaggiatori, di semplificare il processo di prenotazione, gestione e ricezione del risultato dei test COVID-19. Il progetto nasce nel luglio 2020 come risposta alla pandemia in corso e alla conseguente necessità di far ripartire in sicurezza il trasporto aereo sia per i cittadini italiani che esteri e, grazie alla collaborazione con Reply, è strutturato e proiettato per innestarsi in maniera efficace e complementare con il digital green passport europeo.

(Ufficio Stampa easyJet)