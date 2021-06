Austrian Airlines lancia voli per Malaga dal 22 luglio e amplia la verifica digitale dei documenti

Austrian Airlines volerà a Malaga, in Andalusia, sud della Spagna, dal 22 luglio. La rotta sarà servita due volte a settimana durante tutto l’anno con un aeromobile della famiglia Airbus 320. Il vettore nazionale austriaco rafforza così la sua offerta turistica. Oltre a Malaga, quest’estate Austrian Airlines vola anche verso altre destinazioni di vacanza spagnole. Queste includono Barcellona, Ibiza, Palma di Maiorca, Gran Canaria e Tenerife. L’orario dei voli è ideale per le vacanze estive prolungate, nonché per un longer weekend trip.

“La domanda di viaggi turistici è particolarmente elevata, motivo per cui stiamo ampliando la nostra gamma di destinazioni”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. “Malaga è una destinazione fantastica perché è versatile. Oltre alle vacanze al mare sulla Costa del Sol, Malaga e la regione circostante, con città facilmente accessibili come Granada o Cordoba, offrono un grande programma culturale che è molto interessante anche in inverno”.

Vienna – Malaga, OS 385 – giovedì e domenica 9:40 – 13:00.

Málaga – Vienna, OS 386 – giovedì e domenica 13:45 – 16:55.

I biglietti per Málaga possono essere prenotati sin d’ora su austrian.com. Sul sito web di Austrian Airlines, i passeggeri possono anche trovare informazioni su regolamenti di viaggio specifici per paese o modalità flessibili di cambio prenotazione. Le informazioni vengono aggiornate su base continuativa.

Giusto in tempo per l’inizio delle vacanze estive, Austrian Airlines sta ampliando la verifica digitale dei travel documents relativi al Covid-19. Questo servizio è disponibile da aprile per i voli verso Germania, Grecia e Spagna. La verifica dei documenti online è ora disponibile anche per Egitto, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera e Ucraina. Inoltre, il servizio ora può essere utilizzato non solo per i voli di linea, ma anche per i voli Austrian Holidays.

Molti paesi attualmente richiedono un test Covid-19 negativo valido, una dichiarazione di ingresso online o un Passenger Locator Form per entrare nel paese. Al fine di ridurre al minimo il tempo di permanenza in aeroporto, consentire un check-in più rapido e dare ai passeggeri la certezza che tutti i requisiti di ingresso siano soddisfatti prima di iniziare il viaggio, la verifica dei documenti online è la soluzione ideale per iniziare rilassati il viaggio o la vacanza.

I passeggeri devono informarsi sui requisiti di ingresso prima del viaggio. La nuova mappa interattiva di Austrian Airlines fornisce un supporto utile e una panoramica delle restrizioni all’ingresso. I passeggeri possono quindi caricare volontariamente i documenti richiesti tramite il portale fino a dodici ore prima della partenza per i voli di linea e 48 ore prima della partenza per i voli Austrian Holidays. Questi saranno controllati dall’Health Entry Support Center della compagnia per la completezza e la correttezza. Il passeggero sarà informato via e-mail entro e non oltre quattro ore prima della partenza se i documenti presentati sono validi. Se sono incompleti o non validi, riceverà anche una risposta e dovrà fornire eventuali documenti mancanti all’imbarco.

Indipendentemente dalla conferma, i passeggeri devono avere con sé i documenti originali durante il viaggio. Le informazioni su quali national and international airports Covid-19 tests sono disponibili per il viaggio di ritorno si trovano sul sito web di Austrian Airlines. La online document verification è disponibile su www.austrian.com/at/en/online-document-verification.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)