ACI World: industry partnership a supporto degli aeroporti nella lotta al traffico di specie selvatiche

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi le linee guida per gli aeroporti nella lotta al commercio illegale globale di specie protette di animali e piante selvatiche.

L’ACI Combatting Wildlife Trafficking Handbook è stato sviluppato con il supporto della USAID Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species (ROUTES) Partnership per assistere gli aeroporti nell’affrontare questo crimine globale.

Si stima che il commercio illegale di specie selvatiche abbia un valore annuo fino a 23 miliardi di dollari (cifre in dollari USA).

Il manuale offre casi di studio dettagliati sul lavoro completo e sulle strategie dei singoli aeroporti impegnati in questa sfida globale e attinge all’esperienza degli aeroporti che hanno assunto un ruolo attivo contro il traffico di specie selvatiche. Fornisce inoltre una guida agli aeroporti sul loro ruolo e sulle opzioni che possono essere disponibili per supportare l’azione del settore.

“Il traffico di animali selvatici è un crimine globale che può toccare qualsiasi aeroporto e richiede sforzi concertati e una risposta globale coordinata per combatterlo e proteggere le specie per le generazioni future. La cooperazione con ROUTES è fondamentale per sviluppare e supportare i nostri membri in questo importante compito”, ha affermato l’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira. “L’industria aeronautica è nella posizione ideale per sostenere questa lotta e, lavorando con i nostri partner ROUTES per fornire risorse come questo manuale, continuiamo a contribuire a sensibilizzare e incoraggiare la comunità a sostenere la protezione della biodiversità. Mentre continuiamo a navigare nella pandemia di COVID-19 e gli aeroporti iniziano a vedere una ripresa del traffico, credo che ora sia il momento di agire e incoraggio gli aeroporti a unirsi a noi nel nostro impegno per combattere il traffico di animali selvatici”.

“Il Combatting Wildlife Trafficking Handbook dell’ACI offre agli aeroporti di tutto il mondo una grande opportunità per comprendere il ruolo che possono svolgere nella prevenzione di questo crimine transnazionale. Accogliamo con favore i continui sforzi e l’impegno di ACI nel fornire informazioni e risorse per aiutare i propri membri ad affrontare il traffico di specie selvatiche attraverso il settore dell’aviazione”, ha aggiunto Michelle Owen, ROUTES Lead.

La risorsa contiene materiali che aiutano gli aeroporti, indipendentemente dalle loro dimensioni o geografia, a fare la loro parte ove possibile. Promuove un approccio globale, che prevede il coordinamento con i partner del settore (come le compagnie aeree) e con le forze dell’ordine (ad esempio, la protezione delle frontiere e gli agenti doganali).

Oltre al manuale, i partner di ROUTES continuano a sviluppare una varietà di risorse per supportare l’industria aeronautica, comprese risorse specifiche per gli aeroporti, disponibili sul sito Web di ACI World.

