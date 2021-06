SWISS presenta la sua nuova Premium Economy Class

Swiss International Air Lines (SWISS) ha presentato oggi le principali caratteristiche della sua nuova Premium Economy Class e ha anche lanciato le vendite della sua nuova classe di viaggio. La Premium Economy Class integra le esistenti cabine Economy, Business e First Class di SWISS.

“Siamo lieti che, con l’introduzione della nostra nuova Premium Economy Class, soddisfiamo la crescente richiesta dei nostri clienti di maggiore privacy, comfort e individualità”, afferma Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “Introducendo la nostra nuova classe di viaggio, rafforziamo ulteriormente il nostro posizionamento premium nel crescente segmento dei viaggi di piacere”.

La nuova Premium Economy Class sarà gradualmente installata a bordo dei 12 Boeing 777-300ER di SWISS a partire dal quarto trimestre di quest’anno. L’intera flotta SWISS Boeing 777-300ER sarà dotata della nuova cabina Premium Economy Class entro l’inizio degli orari estivi 2022. In linea con i prezzi di mercato generali, la tariffa di sola andata per la nuova Premium Economy Class sarà di circa 250-350 franchi in più rispetto all’equivalente in Economy Class.

Ogni SWISS Boeing 777-300ER sarà equipaggiato con 24 sedili Premium Economy Class di ultima generazione del produttore di sedili ZIM. Il comodo sedile è semplice da reclinare ed è integrato in uno schienale fisso per garantire zero intrusioni nello spazio personale del passeggero dietro. Il nuovo sedile è anche più largo di un sedile in Economy Class: tra i 46 e i 48 centimetri, contro i 43,4. Il seat pitch è stato esteso dai 78,7 centimetri della Economy Class a 99 centimetri, il che si traduce in uno spazio per le gambe sostanzialmente maggiore. Il nuovo sedile della Premium Economy Class dispone inoltre di una maggiore reclinazione ed è inoltre dotato di un poggiagambe ribaltabile. Le fodere dei sedili sono state prodotte da Lantal, Berna, Svizzera.

Per aumentare il comfort a bordo, i viaggiatori SWISS Premium Economy riceveranno in omaggio un amenity kit realizzato appositamente con materiali sostenibili. Riceveranno anche le proprie cuffie antirumore di alta qualità che miglioreranno ulteriormente il film o l’esperienza musicale offerta tramite il monitor per l’intrattenimento in volo da 15,6 pollici del sedile. Le lampade da lettura personali forniranno un’adeguata illuminazione sui servizi di volo notturno e i dispositivi elettronici possono essere caricati utilizzando la presa USB-A integrata nel sedile.

Il Chief Commercial Officer di SWISS, Tamur Goudarzi Pour, afferma: “La nostra nuova Premium Economy Class è fatta su misura per i nostri precedenti clienti di Economy Class che desiderano migliorare la loro esperienza di viaggio aereo e godere dei vantaggi associati alle classi di viaggio più elevate. In termini di confronto internazionale, la nostra SWISS Premium Economy Class è chiaramente posizionata come un top travel product”.

Anche la cucina di bordo di SWISS è stata appositamente studiata per la nuova classe di viaggio. Ai viaggiatori della Premium Economy verrà offerto un rinfrescante drink di benvenuto al sambuco e potranno scegliere tra tre pasti caldi, tutti serviti su stoviglie di porcellana. La selezione qui includerà un piatto del pluripremiato programma culinario di bordo “SWISS Taste of Switzerland”, insieme a un’opzione vegetariana fornita da Hiltl, il ristorante vegetariano più antico del mondo. “I nostri ospiti della Premium Economy potranno scegliere il loro pasto a bordo secondo i loro desideri e gusti personali”, spiega Goudarzi Pour. “E potremo anche contare sulla nostra partnership di lunga data con Hiltl per le nostre offerte vegetariane, per le quali stiamo assistendo a una domanda sempre crescente”.

I clienti SWISS Premium Economy godranno anche di un’esperienza di viaggio molto migliorata a terra. Con due bagagli fino a 23 kg ciascuno, la loro franchigia bagaglio registrata è il doppio di quella dei viaggiatori di Economy Class. Possono usufruire dell’accesso a tariffa ridotta alle SWISS Business Lounge degli aeroporti di Zurigo e Ginevra e alla SWISS Arrival Lounge dell’aeroporto di Zurigo. Godranno dell’imbarco prioritario rispetto ai viaggiatori di Economy Class. Potranno scaricare gratuitamente due pubblicazioni dall’ampio portale eJournals sul proprio dispositivo digitale prima del volo.

La nuova Premium Economy Class sarà gradualmente installata a bordo degli aeromobili Boeing 777-300ER di SWISS a partire dal quarto trimestre di quest’anno. La nuova classe è prenotabile da oggi (28 giugno) per viaggiare da aprile 2022 sull’intera rete di rotte Boeing 777-300ER. Le destinazioni servite da SWISS con questo tipo di aeromobile includono Bangkok, Hong Kong, Los Angeles, Miami, San Francisco, San Paolo o Singapore. A seconda dell’ulteriore sviluppo dell’attuale pandemia, la nuova Premium Economy Class potrebbe anche essere introdotta prima come prodotto standard su alcune di queste rotte. Durante la fase introduttiva, vengono offerte opzioni di upgrade a pagamento, soggette a disponibilità.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)