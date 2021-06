Emirates espande l’implementazione di IATA Travel Pass

Emirates, una delle prime compagnie aeree globali a testare IATA Travel Pass ad aprile, offre ora la soluzione IATA Travel Pass ai clienti che volano verso 10 città e prevede di estenderlo a tutte le rotte del suo network nelle prossime settimane. Inoltre, Emirates ha anche collaborato con Alhosn, official UAE app for COVID-19 related contact tracing and health documentation, per offrire ai propri clienti maggiore comodità e viaggi più agevoli.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Negli ultimi mesi abbiamo davvero accelerato i nostri biometric, contactless and digital travel verification projects, per fornire ai nostri clienti una comodità e una sicurezza ancora maggiori quando volano con Emirates. Dal nostro percorso biometrico a Dubai International (DXB) a iniziative come IATA Travel Pass e integrazioni con i database delle autorità sanitarie, questi progetti offrono molteplici vantaggi, da una migliore customer experiences al ridotto uso di carta, con una maggiore efficienza e affidabilità nei controlli dei documenti di viaggio. Siamo grati per il supporto delle autorità e dei nostri partner industriali nel dispiegamento di successo di questi progetti che rafforzano le capacità aeronautiche leader a livello mondiale di Emirates e Dubai”.

I clienti Emirates che volano tra Dubai e Londra, Barcellona, Madrid, Istanbul, New York JFK, Mosca, Francoforte, Paris Charles De Gaulle e Amsterdam, ora possono utilizzare IATA Travel Pass per accedere alle ultime informazioni di viaggio relative al COVID-19, inclusa l’ubicazione dei laboratori di test PCR, e gestire la documentazione di viaggio COVID-19 come la vaccinazione e gli ultimi risultati dei test PCR. I passeggeri di questi voli riceveranno un SMS e un’e-mail con il codice di attivazione e le istruzioni per scaricare l’app IATA Travel Pass.

La compagnia aerea sta procedendo con i piani per implementare la soluzione IATA Travel Pass attraverso la sua rete globale.

Da quando sono iniziate le prove, Emirates ha lavorato a stretto contatto con IATA e i suoi partner per migliorare l’esperienza IATA Travel Pass in base al feedback dei clienti. L’app IATA Travel Pass è ora disponibile sia per gli utenti iOS che Android e può essere utilizzata anche dai clienti con passaporti non biometrici.

Da luglio, Emirates integrerà l’app Alhosn con i suoi sistemi di check-in, ampliando l’integrazione esistente con la Dubai Health Authority (DHA). Ciò consente ai clienti che viaggiano dagli Emirati Arabi Uniti di beneficiare del rapido e conveniente recupero e verifica digitale delle cartelle cliniche COVID-19, indipendentemente da dove negli Emirati Arabi Uniti hanno completato la vaccinazione, o dei COVID-19 PCR and antigen tests. I clienti che scelgono di consentire l’accesso alle proprie informazioni sanitarie relative al COVID-19 tramite l’app Alhosn per scopi di viaggio possono essere certi che, una volta completate le formalità di check-in, le informazioni relative alla propria cartella clinica COVID-19 verranno immediatamente scartate dai sistemi Emirates.

I clienti Emirates possono viaggiare con la certezza che è stata presa ogni cura per garantire il loro comfort e salute, con protocolli di biosicurezza completi in ogni fase del viaggio, politiche di prenotazione generose e flessibili e un’assicurazione di viaggio multirischio gratuita inclusa la copertura COVID-19 con ogni volo.

IATA Travel Pass è una soluzione digitale sviluppata dall’International Air Transport Association (IATA). Mira a fornire a governi, compagnie aeree, laboratori e passeggeri informazioni aggiornate sulle normative relative al COVID-19 e a facilitare il flusso sicuro delle informazioni necessarie tra tutte le parti interessate.

Alhosn è un’iniziativa congiunta tra l’UAE Ministry of Health and Prevention e le autorità sanitarie locali ed è approvata dalla National Authority for Emergency and Crisis Management. È la official UAE COVID-19 results app e fornisce un rapido accesso ai risultati dei test COVID-19 e alle informazioni sulla vaccinazione.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)