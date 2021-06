Vueling sigla una partnership con GetYourGuide per offrire ai suoi passeggeri più di 60.000 attività turistiche nelle sue destinazioni

Vueling, società parte del Gruppo IAG, continua a lavorare per offrire servizi che migliorino l’esperienza dei suoi passeggeri. La compagnia aerea ha annunciato oggi il lancio di Vueling Activities in collaborazione con GetYourGuide – azienda leader nel settore delle attività turistiche a livello mondiale – continuando così a puntare sullo sviluppo e la promozione del settore turistico grazie a partnership sempre più strategiche.

Da oggi, i passeggeri Vueling potranno, infatti, prenotare biglietti per musei, bus turistici o visite guidate, scegliendo tra le diverse esperienze che offrono le destinazioni collegate dalla compagnia. GetYourGuide mette a disposizione più di 60.000 attività in più di 150 paesi con un’offerta fortemente orientata alle città turistiche d’Europa, dove la Compagnia è presente con il suo hub internazionale a Barcellona.

Per Samuel Lacarta, Director of Digital Business Vueling, “Siamo orgogliosi di aver creato una connessione importante con una delle piattaforme leader nel settore delle attività turistiche. Con questa partnership vogliamo offrire ai nostri passeggeri spunti e suggerimenti per il tempo libero. Vueling è un’azienda smart e dinamica quando si tratta di adattarsi a diversi scenari, motivo per cui siamo costantemente alla ricerca di nuovi servizi per offrire la migliore esperienza ai nostri clienti attraverso i nostri diretti canali digitali”.

Per Shane Mayer, Head of Strategic Partnerships di GetYourGuide, “è un piacere annunciare questa partnership con Vueling che, attraverso la piattaforma GetYourGuide, permetterà ai viaggiatori di tutto il mondo di prenotare ancora più attività turistiche. Con la ripartenza del settore, la missione di GetYourGuide di offrire esperienze indimenticabili è più importante che mai e attraverso partnership come questa, puntiamo ad ampliare la nostra offerta per dare ai nostri clienti servizi di qualità e, alle persone, la possibilità di fare ciò che amano di più: esplorare il mondo”.

Prenotare i biglietti è semplicissimo: basta accedere alla piattaforma Vueling Activities, selezionare la città e l’attività di interesse. Una volta ottenuti i biglietti, è garantito l’accesso rapido con la possibilità di saltare la fila all’ingresso e raggiungere direttamente il cuore dell’attrazione. Inoltre, la cancellazione è gratuita fino a 24 ore prima dell’attività per ottenere un rimborso completo.

Roma guida la classifica delle attività scelte dai turisti italiani e i passeggeri in arrivo in Italia. Infatti, le attività più prenotate dai turisti tramite GetYourGuide sono:

1) Città del Vaticano: Musei Vaticani e Cappella Sistina

2) Roma: Colosseo, Foro Romano, Colle Palatino

3) Roma: Catacombe

4) Milano: L’Ultima Cena Tour

5) Napoli: Pompei

Le attività che prenotano di più i turisti italiani durante i loro viaggi sono:

1) Città del Vaticano: Musei Vaticani e Cappella Sistina

2) Parigi: Museo del Louvre

3) Genova: Acquario di Genova

4) Barcellona: Parco Güell

5) Amsterdam: Museo Van Gogh

6) Venezia: Gita in battello per scorcio di Murano, Isole Torcello e Burano

Vueling, compagnia del gruppo IAG, è un punto di riferimento per la connettività in Spagna, il più grande mercato domestico d’Europa, e per questo un’azienda chiave per lo sviluppo economico e turistico. Per l’estate 2021, la compagnia avrà una rete di più di 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate con una flotta di modelli Airbus A319, A320, A320neo e A321.

Per Vueling resta prioritario garantire la massima protezione e la salute sia dei suoi passeggeri che del suo personale. In quest’ottica, attua rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui opera che nei suoi aeromobili – seguendo tutte le misure di igiene e sicurezza sanitaria raccomandate dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), come l’uso obbligatorio di mascherina chirurgica durante tutto il processo di volo. Gli aerei Vueling sono dotati di filtri dell’aria HEPA che rinnovano l’aria ogni tre minuti. Inoltre, Vueling continua a mantenere una politica di flessibilità che favorisce il processo d’acquisto dei propri passeggeri e raccomanda la consultazione del proprio sito, tramite web o app mobile, per restare sempre aggiornati sui documenti necessari per viaggiare verso ogni destinazione.

