Norwegian sperimenta la Amadeus document verification technology per un viaggio più agevole

Man mano che un numero crescente di viaggiatori torna in volo, la verifica degli health records nelle destinazioni in partenza, in transito e in arrivo diventerà una parte che richiede tempo ai passeggeri. Ecco perché Norwegian ha approfondito la sua partnership con Amadeus per testare le Traveler ID digital health verification capability.

La soluzione Amadeus sarà incorporata nella passenger self-service check-in experience, effettuata tramite l’app o il sito Web della compagnia aerea. I viaggiatori potranno dichiarare la documentazione sanitaria richiesta all’interno dell’app che verrà quindi verificata rispetto ai requisiti della destinazione.

“Siamo lieti di implementare questa innovativa tecnologia Amadeus che mira a migliorare l’esperienza dei passeggeri. Attraverso l’integrazione con le Altéa business rules, le Traveler ID health capability sapranno quale documentazione i viaggiatori dovrebbero avere a seconda del percorso e della nazionalità. Norwegian si impegna a essere leader nella semplificazione del viaggio del cliente e la nostra prova pilota della tecnologia Traveller ID for Safe Travel segna un passo importante per il settore, per garantire che i passeggeri possano viaggiare in tutta sicurezza nel rispetto delle più recenti normative di viaggio”, afferma Tor-Arne Fosser, Norwegian Executive Vice President Products and Digital Development.

A livello domestico, Norwegian sta anche lavorando con le airport authorities Avinor, il governo norvegese e il Norwegian Directorate of Health per garantire la piena collaborazione tra tutte le parti, mentre la compagnia aerea lavora per l’obiettivo comune di riavviare i viaggi.

Traveler ID è inoltre completamente integrato nel sistema di check-in della compagnia aerea, il che significa che una volta che il viaggiatore ha completato le informazioni, può essere consultato durante l’intero viaggio in modo rapido, comodo e sicuro.

“Siamo entusiasti di vedere Norwegian implementare Travel ID per viaggi sicuri, portando i vantaggi di questa tecnologia innovativa ai suoi passeggeri”, commenta Johan Nordqvist, Vice President, Airlines Nordics & Baltics and Managing Director, Scandinavia at Amadeus. “Traveler ID è una delle nostre offerte attraverso il nostro Safe Travel Ecosystem. Aiuta a centralizzare e semplificare il processo di verifica del fascicolo sanitario digitale sulla scia del COVID-19, eliminando la necessità di accessi multipli e varie app e consentendo un’esperienza di viaggio agevole. Abbiamo più funzionalità sul mercato e non vediamo l’ora di aggiornare il mercato sulla tabella di marcia di questa partnership”.

Le Traveler ID health capability sono attualmente attive con cinque compagnie aeree, con ulteriori clienti che verranno annunciati presto. Le soluzioni Traveler ID per verificare l’identità digitale e la documentazione sanitaria sono rilevanti anche per altri gruppi di clienti, inclusi hotel e aeroporti.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)