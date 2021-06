IATA: la EU Digital COVID Certificate Verification frammentata comprometterà viaggi estivi senza intoppi

In vista della scadenza del 1° luglio per gli Stati membri riguardo l’attuazione dell’EU Digital COVID Certificate (DCC) system – fattore cruciale per il ripristino della libertà di circolazione in Europa – le compagnie aeree e gli aeroporti avvertono riguardo gravi rischi operativi a causa dell’approccio incoerente dagli Stati membri nell’applicazione del DCC in tutta Europa. In una lettera inviata ieri ai capi di Stato dell’UE, quattro associazioni – IATA, ACI Europe, A4E (Airlines for Europe) e ERA (European Regions Airline Association) – hanno esortato i leader ad armonizzare gli standard e i protocolli di verifica DCC, per evitare inutili code negli aeroporti e garantire un’esperienza senza intoppi ai passeggeri.

“Sebbene la Commissione europea abbia lavorato a stretto contatto con l’industria e fornito in tempi record il quadro adeguato che consente DCC comuni e completamente interoperabili, non meno di 10 diversi approcci e soluzioni nazionali sono attualmente in fase di revisione in tutta l’UE. In combinazione con la mancanza di una piena ed efficace integrazione del DCC nel viaggio dei passeggeri, nonché la duplicazione dei controlli dei documenti (i tempi medi di elaborazione del check-in, ad esempio, sono aumentati del 500% a dodici minuti per passeggero), l’attuale situazione minaccia il successo del riavvio del trasporto aereo di quest’estate e pregiudicherà la libera circolazione dei cittadini in tutta l’UE. Questi problemi sono stati appena segnalati dalla Commissione europea, che ieri ha emesso raccomandazioni e orientamenti agli Stati dell’UE per affrontarli.

In particolare, la verifica del DCC deve avvenire con largo anticipo rispetto alla partenza e prima dell’arrivo dei passeggeri in aeroporto (“off airport”), insieme ai Passenger Locator Forms (PLF) e senza duplicazione dei controlli”, afferma IATA.

“Con l’arrivo della stagione estiva di punta dei viaggi, l’UE ha fortunatamente ora a disposizione una serie di strumenti e misure per consentire e sostenere il riavvio della connettività aerea, insieme a viaggi e turismo. Abbiamo bisogno che gli Stati membri attuino con urgenza questi strumenti in modo armonizzato ed efficace. Consideriamo questi come prerequisiti essenziali per viaggiare, per evitare lunghe code ai passeggeri e tempi di attesa che creerebbero nuovi rischi per la salute e porterebbero inevitabilmente a problemi operativi per aeroporti e compagnie aeree”, hanno affermato le quattro associazioni nella loro lettera congiunta ai capi di Stato.

Per garantire un regolare riavvio dei viaggi, le compagnie aeree e gli aeroporti continuano a sollecitare tutti gli Stati membri a:

– Sviluppare uno state portal per facilitare la verifica DCC direttamente da parte delle autorità nazionali e limitare l’elaborazione dei dati sanitari da parte delle compagnie aeree. Questa verifica online – quando effettuata fuori dall’aeroporto attraverso lo state portal – dovrebbe tradursi in un segnale standard come un codice QR fornito dal passeggero alla compagnia aerea per facilitare l’emissione della carta d’imbarco online.

– Garantire che lo state portal per la verifica DCC integri anche la verifica del modulo PLF, idealmente utilizzando il modulo EU Digital Passenger Locator (dPLF) che consente di fornire il numero del posto dopo il check-in.

– Garantire che la restante verifica DCC che si svolge negli aeroporti per i titolari di DCC cartacei possa essere condotta utilizzando un’unica app di verifica.

– Astenersi dal richiedere la verifica DCC all’arrivo, poiché “servirebbe a pochi scopi medici e potrebbe portare a inutili code”, come riconosciuto nel protocollo EASA-ECDC per la sicurezza sanitaria dell’aviazione.

L’aviazione europea resta uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo le ultime previsioni di EUROCONTROL, non si prevede che l’aviazione recuperi completamente prima del 2024. Il traffico passeggeri attraverso la rete aeroportuale UE/SEE/Svizzera era ancora in calo del -77% all’inizio di giugno rispetto ai livelli pre-pandemia. Allo stesso modo, la ripresa della connettività aerea procede a rilento, con oltre 5.600 rotte aeree perse questo mese rispetto a giugno 2019. Forte è invece la voglia di viaggiare, con il 61% degli intervistati europei che desidera viaggiare da qui ai prossimi due mesi. Inoltre, i passeggeri supportano i processi di digitalizzazione: l’89% desidera test COVID-19 standardizzati a livello globale o certificazioni di vaccinazione.

(Ufficio Stampa IATA)