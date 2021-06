United Airlines ordina altri 200 Boeing 737 MAX

Boeing e United Airlines hanno annunciato oggi che il vettore amplierà il suo 737 order book acquistando ulteriori 200 737 MAX, di cui 150 737-10, il membro più grande della famiglia, e 50 737-8, l’aereo che serve il cuore del single-aisle market. Il nuovo acquisto posiziona la flotta di United per la crescita e l’accelerazione della domanda di viaggi aerei.

“La nostra visione ‘United Next’ rivoluzionerà l’esperienza di volare United, mentre acceleriamo la nostra attività per incontrare una rinascita nei viaggi aerei”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby. “Aggiungendo e aggiornando così rapidamente tanti velivoli con i nostri nuovi interni esclusivi, combineremo un servizio cordiale e disponibile con la migliore esperienza nel cielo, in tutta la nostra principale rete globale. Allo stesso tempo, questa mossa sottolinea il ruolo fondamentale che United gioca nell’alimentare la più ampia economia statunitense: prevediamo che l’aggiunta di questi nuovi velivoli avrà un impatto economico significativo sulle comunità che serviamo in termini di creazione di posti di lavoro, spesa dei viaggiatori e spedizione di beni e servizi”.

L’acquisto aumenta il portafoglio ordini di United per la fuel-efficient, single-aisle family a 380 aerei, esclusi 30 che sono stati consegnati. Come cliente di lancio per il 737-10, United ha effettuato il suo primo ordine nel 2017, convertendo 100 ordini 737-9 nella variante più grande 737-10. L’accordo odierno include anche l’acquisto di Boeing 737 MAX training simulator data packages per supportare i training programs dei piloti di United.

Progettata e costruita a Renton, Washington, la famiglia 737 MAX offre efficienza, flessibilità e affidabilità, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di carbonio di almeno il 14% rispetto agli aerei che sostituisce. Il 737-8 può ospitare fino a 189 passeggeri e può volare per 3.550 miglia nautiche, circa 600 miglia in più rispetto al suo predecessore, consentendo alle compagnie aeree di offrire rotte nuove e più dirette per i passeggeri.

Il modello più grande della famiglia, il 737-10 può ospitare fino a 230 passeggeri in una configurazione a classe singola e può volare fino a 3.300 miglia. Il jet a basso consumo di carburante può coprire il 99% delle single-aisle routes, comprese le rotte servite dai 757.

“Siamo davvero onorati della fiducia di United Airlines nelle persone di Boeing e negli aerei che progettiamo e costruiamo ogni giorno. La nostra forte partnership, che risale alla fondazione di United, ci ha aiutato a crescere e ad affrontare le sfide nel corso dei decenni. Mentre guardiamo avanti per la ripresa futura, siamo onorati che United abbia ancora una volta scelto le performance, l’efficienza e la flessibilità della famiglia 737 per alimentare la propria rete in crescita. Il team Boeing è entusiasta di costruire centinaia di questi nuovi jet per United e di portare a termine un accordo storico che consolida il nostro futuro insieme per i prossimi decenni”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)