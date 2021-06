Luke Air presenta a Malpensa il suo Airbus A330-200 dedicato ai voli di lungo raggio

Luke Air, nuovo brand commerciale della compagnia aerea italiana Blue Panorama Airlines, ha presentato oggi durante un evento all’aeroporto di Milano Malpensa l’Airbus A330-200 dedicato ai voli di lungo raggio.

La compagnia aerea, dopo oltre 20 anni di servizi di linea e charter di lungo raggio con i Boeing 767-300, ha avviato dal 2020 un programma di re-fleeting per rendere la propria flotta più efficiente e moderna arrivando così a un miglioramento del comfort per i propri passeggeri.

L’A330 è configurato con 12 Business Class lie-flat e 277 Economy Class. Gli altri due Airbus 330-200, come previsto dal piano di sviluppo internazionale di Blue Panorama Airlines, avranno base negli aeroporti di Varsavia e Praga. Da Varsavia opereranno voli per Capo Verde, Curaçao, Krabi (Thailandia), Maldive, Punta Cana (Repubblica Dominicana), Salalah (Oman), Santa Clara (Cuba) e Zanzibar; da Praga raggiungeranno Maldive, Nosy Be (Madagascar), Punta Cana, Santa Clara e Zanzibar.

Tra i presenti all’evento di presentazione, Luca Patanè, Presidente di Luke Air/Blue Panorama Airlines e del Gruppo Uvet, e Remo Della Porta, Chief Commercial Officer di Blue Panorama Airlines, che hanno illustrato al mercato le innovazioni e le caratteristiche tecniche del nuovo Airbus di Luke Air.

“Siamo orgogliosi di presentare oggi il nuovo Airbus 330-200 qui a Malpensa. Nonostante il mercato italiano sia fermo e stenti ancora a ripartire, la compagnia aerea, invece, ha già intercettato le diverse opportunità di business presenti nel mercato europeo e in particolare del nord Europa, perché oltre al nuovo Airbus presentato oggi ne avremo altri due dedicati ai voli di lungo raggio dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca. Questo investimento dimostra che crediamo nel mercato e rappresenta un passo in avanti verso l’innovazione continuando a garantire ai nostri passeggeri il miglior comfort, efficienza e affidabilità possibili. Operare voli di lungo raggio verso mete meravigliose risponde al nostro piano di sviluppo internazionale e continueremo a farci trovare sempre pronti per cogliere nuove opportunità sia in Europa, sia a livello globale”, ha dichiarato Luca Patanè, Presidente di Luke Air/Blue Panorama Airlines e del Gruppo Uvet.

“Abbiamo introdotto gli aeromobili Wide Body per servizi di lungo raggio 20 anni fa, dopo l’11 settembre 2001 e in piena pandemia abbiamo avviato il programma di re-fleeting per i voli di lungo raggio”, commenta Remo Della Porta, Chief Commercial Officer di Luke Air/Blue Panorama Airlines. “Le crisi sono sempre state per noi uno stimolo a migliorare investendo nel servizio. Oggi presentiamo il nuovo aeromobile con il quale oltre al miglioramento del confort e dell’efficienza, potremmo ampliare il raggio del nostro network al servizio del mercato italiano e dell’industria del turismo. Per i clienti Business abbiamo voluto ulteriormente migliorare il servizio e soprattutto il confort. Inoltre, la maggiore capacità di carico dell’A330, ci consentirà di incrementare il trasporto delle merci da e per le nostre destinazioni”.

L’aeromobile è stato presentato all’aeroporto di Milano Malpensa con la nuova livrea: decorazione camouflage esclusiva con un design altamente innovativo che esce dagli schemi e che non mostra spigoli ma curve. La livrea è stata dipinta tutta a mano artigianalmente, sfoggia un maculato inedito ed esclusivo realizzato con i colori giallo ocra e blu cielo combinati con il bianco.

L’Airbus di Luke Air operated by Blue Panorama è stato rivisitato anche negli arredi interni, in pelle blu con cuciture ocra a contrasto, che riprendono i colori della livrea e delle divise dell’equipaggio, tratto visivo distintivo che caratterizza tutti i velivoli brandizzati Luke Air.

Per il sistema di intrattenimento, in linea con i programmi di miglioramento del comfort e della riduzione delle emissioni CO2, è stato scelto un moderno sistema Wi-FI attraverso il quale il passeggero può accedere con il proprio “device” a tutti i contenuti multimediali in “download streaming”.

Le poltrone con pitch 31’’ in economy e 78’’ in business class sono dotate di presa USB per consentire a ogni passeggero di caricare il proprio dispositivo smartphone o tablet durante la crociera. Per tutti i voli di lungo raggio superiori alle 8 ore, il catering sarà fornito con un doppio servizio totalmente gratuito in entrambe le classi. È previsto, inoltre, un servizio di open bar in business class.

Blue Panorama Airlines/Luke Air è una compagnia aerea del gruppo Uvet, terza compagnia aerea di bandiera italiana per numero di passeggeri trasportati. Vola su oltre 50 tratte in quattro continenti (Africa, America, Asia ed Europa). È leader di mercato in Italia per i voli verso Cuba ed è anche leader italiano per l’Albania, con 14 aeroporti che collegano l’Italia a Tirana. Inoltre, è l’unica Compagnia aerea italiana a volare verso 10 isole greche, oltre a essere il primo vettore dell’aeroporto di Lampedusa per traffico di passeggeri.

(Paolo “JT8D” – Ufficio Stampa Luke Air – Blue Panorama – Photo: Erika Brambilla)