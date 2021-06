News Brevi – 29.06.2021

BOEING: INSTALLATI SULLA ISS DUE ADVANCED SOLAR ARRAYS – Due nuovi advanced solar arrays forniti da Boeing hanno incrementato l’International Space Station (ISS) power supply dopo che l’astronauta europeo Thomas Pesquet e l’astronauta della NASA Shane Kimbrough li hanno installati durante tre passeggiate spaziali il 16, 20 e 25 giugno. I nuovi array contengono celle solari più potenti che sono anche più efficienti dei loro predecessori. Misurando 61 piedi di lunghezza e 20 piedi di larghezza, generano il doppio della potenza in metà dello spazio degli array originali, che coprono parzialmente. Boeing ha fornito i nuovi array alla NASA, con celle solari di Spectrolab e una struttura di Redwire che ha permesso agli array di essere arrotolati per il lancio e srotolati con la propria energia invece di richiedere un motore. Boeing ha sviluppato gli array in modo che siano piegati per essere imballati su un pallet di dimensioni spaziali che si inserisce nello SpaceX Cargo Dragon, che ha portato gli array sulla ISS. Una volta in orbita, gli array piegati sono stati rimossi dal braccio robotico della ISS e posizionati in modo che gli astronauti potessero portarli all’estremità del traliccio della ISS per l’installazione. Altri quattro array verranno lanciati sulla ISS e installati nei prossimi due anni, fornendo un aumento di potenza dal 20% al 30% che supporterà più esperimenti scientifici, ricerca tecnologica e attività commerciali in orbita terrestre bassa.

AIR SENEGAL: VOLO SUPPLEMENTARE DA MALPENSA A FINE AGOSTO – Grazie alle numerose richieste, dopo aver annunciato l’introduzione di un volo aggiuntivo alla domenica e di un 5° volo al giovedì dal 1° Luglio, Air Senegal comunica che verrà incrementata la disponibilità sulla tratta Milano Malpensa (MXP) / Dakar (DSS) con un volo aggiuntivo supplementare a fine agosto, programmato per il venerdì. I voli diretti dall’Italia al Senegal saliranno quindi a 6 frequenze alla settimana: tutti i giorni eccetto il martedì. Air Senegal opera dall’Italia con il nuovo A321. A disposizione 140 posti in economy e 10 in business class. La franchigia bagaglio inclusa nella tariffa è di 46 kg suddivisi in due valigie (23 kg ciascuna) ed è valida per i passeggeri che volano da Milano verso l’intera rete africana via Dakar, in entrambe le direzioni. Air Senegal ha un nuovo programma frequent flyer chiamato “Teranga Loyalty” e il vettore annuncerà a breve le promozioni della stagione estiva a disposizione dei membri frequent flyer. La compagnia aerea, creata nel 2016, ha iniziato le operazioni commerciali il 14 maggio 2018. Air Senegal si pone come obiettivo la leadership nel trasporto aereo dell’Africa occidentale, facendo affidamento sull’aeroporto di Dakar (Blaise Diagne International Airport) che funge da principale hub aeroportuale per collegare l’Europa all’Africa occidentale. La compagnia aerea attualmente opera una flotta di due Airbus A330-900, due Airbus A321, due Airbus A319 e due ATR 72-600 distributi attraverso le destinazioni dell’Africa occidentale, Marocco, Africa centrale, Francia, Spagna e Italia. Di recente ha ordinato, al Dubai Air Show 2019, altri 8 Airbus A220-300 per alimentare la sua crescente espansione a lungo termine.

IBERIA PARTNER DEL COMITATO OLIMPICO SPAGNOLO – Iberia è la compagnia aerea ufficiale ed esclusiva del COE e della squadra olimpica spagnola per Tokyo 2020. Sarà lei a portare gli atleti olimpici e paralimpici spagnoli a Tokyo e a riportarli nel Paese. “I Giochi Olimpici sono il primo grande evento mondiale dopo la pandemia, la prima opportunità per il mondo di partecipare di nuovo insieme a un evento. I Giochi saranno il vaccino per recuperare la voglia di vivere e Iberia parteciperà molto attivamente a questa grande festa”, assicura Juan Cierco, Direttore aziendale di Iberia. “Il legame della compagnia con lo sport e il talento spagnolo è lungo quanto la sua storia, ormai 94 anni. È nel suo DNA e, per questo motivo, Iberia avrà il compito di portare i nostri atleti olimpici a Tokyo e riportarli indietro, si spera con molte medaglie”, aggiunge Cierco. Iberia ha sempre scommesso sul talento spagnolo, facendolo conoscere in tutto il mondo e sostenendo progetti di talenti nazionali legati a diverse discipline. Arte, moda, cinema e teatro, design, musica, letteratura, fotografia e sport sono alcune delle aree che meglio rappresentano il talento spagnolo. E in questo evento olimpico, Iberia ha voluto dare visibilità anche a sport meno mediatici, come la vela, la canoa o l’hockey, che però hanno anche grandi atleti. Così, la compagnia aerea ha creato l’Iberia Team, composto da sette atleti olimpici e quattro paralimpici: Lydia Valentín (sollevamento pesi), Niko Shera (judo), Fátima Gálvez (tiro a segno), Sandra Sánchez (karate), Teresa Portela (canoa), María López (hockey), Silvia Mas (vela), e le paralimpiche Loida Zabala (sollevamento pesi), Eva Moral (triathlon), Sarai Gascón e María Delgado (nuoto). Una squadra alla quale Iberia ha voluto mostrare il proprio sostegno. Alcune di queste attrezzature sportive saranno esposte in questi giorni nella Dalí VIP Lounge dell’aeroporto di Madrid e potranno essere viste da tutti i clienti Iberia che transiteranno per la lounge. Iberia battezza i suoi aerei con i nomi di personaggi o luoghi emblematici, con l’obiettivo di omaggiarli e diffonderli in tutte le destinazioni verso le quali vola la compagnia aerea. Così, l’anno scorso la compagnia aerea ha battezzato uno dei suoi A350 con il nome di “Spanish Olympic Team” in onore degli atleti rappresentano la Spagna all’evento olimpico. Proprio questo aereo riporterà gli atleti da Tokyo. E andranno su un altro A350 che prende il nome dalla destinazione delle Olimpiadi, Tokyo.

ROLLS-ROYCE INVESTE NELLA ENERGY START-UP KOWRY ENERGY – Rolls-Royce sta investendo nella start-up berlinese Kowry Energy GmbH, un fornitore di sistemi energetici sostenibili e decentralizzati. Kowry sostiene l’espansione sostenibile delle infrastrutture energetiche nell’Africa subsahariana, combinando fonti di energia rinnovabile come i sistemi fotovoltaici e di accumulo a batteria. “Il mercato africano per l’approvvigionamento energetico decentralizzato offre un grande potenziale. Le condizioni geografiche offrono l’opportunità di costruire un climate-friendly, local power supply per i clienti industriali e comunitari che operi con un uso minimo di combustibili fossili. In quanto azienda giovane, Kowry Energy può adattarsi alle realtà del mercato energetico africano in rapida crescita. Rolls-Royce come investitore e partner industriale fornisce a Kowry Energy un forte posizionamento nel mercato. La start-up può contare sul nostro supporto e sul nostro know-how nell’attuazione dei loro progetti”, ha spiegato Louise Öfverström, CFO di Power Systems. In collaborazione con fornitori di energia e operatori locali indipendenti, Kowry Energy fornirà soluzioni energetiche utilizzando sistemi fotovoltaici e accumulatori di batterie per una domanda fino a 1 MW. Ciò riduce al minimo l’uso di combustibili fossili, facendo un uso ottimale delle condizioni climatiche in Africa.

QANTAS GROUP: NUOVA ROTTA DOMESTICA – Gli abitanti del Queensland possono ora usufruire di più opzioni di viaggio per Adelaide con il lancio dei nuovi voli diretti di QantasLink dalla Gold Coast. QantasLink opera quattro voli di andata e ritorno settimanali con l’Embraer E190, offrendo più di 750 posti sulla rotta ogni settimana. I voli aumenteranno a giornalieri durante i picchi delle vacanze scolastiche. Il mese scorso il velivolo E190 ha fatto il suo debutto sulla rete QantasLink come parte dell’accordo della compagnia aerea con Alliance Airlines. Con le sue dimensioni, autonomia ed economia, il jet da 94 posti ha aperto una serie di nuove rotte che non sarebbero state praticabili con la flotta esistente di Qantas. Gold Coast-Adelaide è una delle 47 nuove rotte che Qantas Group ha annunciato dall’inizio della pandemia di COVID-19 e la quinta nuova rotta lanciata dalla Gold Coast. La nuova rotta è stata resa possibile con il supporto di Queensland Airports Limited, Adelaide Airport e South Australian Tourism Commission.

AMERICAN AIRLINES SUPPORTA LA COMUNITA’ DI MIAMI – Dopo il crollo dell’edificio a Surfside giovedì scorso, American Airlines sta collaborando con United Way of Miami-Dade per fornire assistenza di viaggio e aiutare a riunire le famiglie colpite dal tragico evento. “La scorsa settimana, la nostra comunità è stata devastata dal crollo delle Champlain Towers di Surfside. I nostri cuori sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questa devastante tragedia”, ha affermato Juan Carlos Liscano, American’s Vice President of Miami Hub Operations. “Come compagnia aerea della città, American si impegna a prendersi cura della nostra comunità fornendo assistenza immediata alle famiglie che sono state colpite da questa tragedia. In collaborazione con United Way of Miami-Dade, speriamo di essere in grado di fornire sollievo ricongiungendo le famiglie”. Molti residenti della Surfside community hanno familiari all’estero o negli Stati Uniti. Per aiutarli a riunirsi in questo momento difficile, American sta donando 3 milioni di miglia AAdvantage a United Way of Miami-Dade per coordinare l’organizzazione del viaggio per le famiglie che stanno cercando di raggiungere Surfside. American ha servito Miami-Dade per più di tre decenni al Miami International Airport (MIA). La compagnia aerea impiega oltre 11.000 membri del team, con oltre 290 voli giornalieri verso più di 110 destinazioni.

SALAMAIR VOLERA’ VERSO SARAJEVO DAL 12 LUGLIO – SalamAir ha annunciato voli diretti da Muscat a Sarajevo, la capitale della Bosnia ed Erzegovina. Sarajevo è una delle destinazioni turistiche emergenti del mondo, con una cultura moderna che incontra l’Oriente e l’Occidente, ed è anche designata come Città Creativa dell’UNESCO. Con il lancio di servizi diretti per Sarajevo, SalamAir ha introdotto la sua quarta destinazione estiva per il 2021, offrendo ai suoi passeggeri del Sultanato dell’Oman un’ulteriore scelta oltre alle sue altre tre destinazioni estive annunciate, Istanbul, Trabzon e Shiraz. Previsto per iniziare il 21 giugno 2021, il nuovo collegamento opererà inizialmente una volta alla settimana il lunedì, con partenza da Muscat alle 16:15 ora locale e arrivo a Sarajevo alle 20:25 ora locale. Il volo partirà da Sarajevo alle 21:10 ora locale con arrivo a Muscat alle 05:10 ora locale.

AIRBUS RAFFORZA LA SUA MILITARY SATELLITE COMMUNICATIONS POSITION – Airbus collocherà un dedicated UHF (Ultra High Frequency) military communications hosted payload a bordo dell’EUTELSAT 36D telecommunications satellite. In qualità di fornitore leader di servizi di comunicazioni satellitari militari (milsatcom) in Europa, Airbus sarà in grado di offrire un nuovo servizio di comunicazioni UHF alle forze armate, in particolare a quelle dei paesi europei e degli alleati della NATO. Poiché la banda di frequenza UHF è una risorsa orbitale relativamente scarsa, questa offerta compenserà la carenza di capacità in tutto il mondo. Airbus ha già firmato i primi ordini fermi per questa capacità, ben prima del lancio programmato del satellite nella prima metà del 2024. L’UHF payload sarà gestito dal Network Operations Center di Airbus a Tolosa. I suoi 18 canali UHF consentiranno fino a 200 comunicazioni simultanee in Europa, Medio Oriente, Africa, gran parte dell’Asia, nonché l’Oceano Atlantico (verso il Brasile orientale) e l’Oceano Indiano (verso l’Australia occidentale). Le satcom militari UHF sono utilizzate dalle forze armate per operazioni a terra, in mare e in aria. Hanno un alto livello di interoperabilità e sono quindi molto utili per operazioni multinazionali e di coalizione. La banda UHF è molto flessibile ed è di particolare interesse per le unità delle forze speciali in quanto offre un mezzo di comunicazione leggero, robusto e altamente sicuro. Per soddisfare le esigenze delle diverse forze armate, è disponibile un’ampia gamma di terminali per l’utilizzo a terra, in mare e in aria. Airbus ha un’esperienza unica nell’operare UHF milsatcom services. Airbus è l’unico armed forces private satcom operator a coprire l’intero spettro di military (UHF, X, Ka Mil) and commercial (L, C/Ku, Ka) frequency bands and applications. Il satellite EUTELSAT 36D sarà costruito da Airbus sulla base della sua piattaforma Eurostar Neo. Oltre al payload UHF, sarà dotato anche di 70 transponder in banda Ku per la trasmissione televisiva.

LUFTHANSA TECHNIK MIDDLE EAST E JORAMCO FIRMANO UN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING – Lufthansa Technik Middle East (LTME) e Joramco, MRO con sede ad Amman e engineering arm di Dubai Aerospace Enterprise (DAE), hanno firmato un protocollo d’intesa per fornire competenze tecniche e diverse soluzioni MRO a Joramco. L’accordo consentirà a Joramco di migliorare le proprie capacità interne con l’aiuto di LTME e consentirà a LTME di trasferire una serie di pezzi di ricambio presso la facility di Joramco per stock di consegna e repair capability. Ciò consente a LTME di migliorare la propria attività MRO, in quanto fornitore di servizi MRO preferito da Joramco per le nacelles, a vantaggio dei clienti finali, fornendo alle compagnie aeree una soluzione conveniente. La cerimonia ufficiale della firma si è svolta all’MRO Middle East Event 2021 di quest’anno, presso lo stand di Joramco, dove il loro CEO, Jeff Wilkinson, e il CEO di LTME, Ziad Al Hazmi, hanno firmato il MoU. Ziad Al Hazmi, Chief Executive Officer at Lufthansa Technik Middle East, commenta: “Nella crisi in corso è importante sostenerci a vicenda. Siamo molto felici e grati di rafforzare il nostro rapporto con Joramco attraverso questo nuovo MoU. Vorrei ringraziare Joramco per la fiducia che hanno riposto nei nostri servizi e per averci scelto come fornitore di servizi MRO preferito. La soddisfazione dei nostri clienti è sempre una priorità numero uno per entrambe le nostre aziende e non vedo l’ora di vedere i frutti della nostra cooperazione”. Jeff Wilkinson, Chief Executive Officer at Joramco, commenta: “Questo accordo segna un significativo passo avanti e l’inizio di quella che sarà sicuramente una partnership altamente produttiva e vantaggiosa per entrambe le società. Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Lufthansa Technik e guardare avanti a un futuro di operosa collaborazione, cooperazione e progresso”.

EASA: UPDATE ALLE EASY ACCES RULES FOR AERODROMES – L’EASA ha pubblicato updated Easy Access Rules for Aerodromes (Revision from June 2021). Queste regole consolidate e aggiornate sono visualizzate in un formato di facile lettura con funzionalità di navigazione avanzate tramite collegamenti e segnalibri e possono essere scaricate gratuitamente dal sito Web dell’EASA. La revisione di giugno 2021 viene aggiornata con implementing rules (IRs), acceptable means of compliance (AMC), guidance material (GM), and certification specifications (CSs) for aerodromes, in merito alla fornitura di apron management services, runway safety and aeronautical data. Essendo generato attraverso la piattaforma eRules, il documento verrà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.