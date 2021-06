Wizz Air: prendono il via tre rotte domestiche da Linate

Wizz Air, a pochi giorni dall’annuncio dell’avvenuto restyling dell’aeroporto di Linate, da il via ai primi voli delle 3 rotte che dallo scalo cittadino porteranno i passeggeri verso Napoli, Bari e Brindisi.

In linea con i principi ispiratori del nuovo look di Linate che contemplano tecnologia e sostenibilità, Wizz Air opererà le 3 rotte grazie alla consueta modalità smart di prenotazione vale a dire online su wizzair.com o tramite la mobile app e grazie ad aeromobili di ultima generazione della famiglia Airbus A320 e A321.

La compagnia ha infatti annunciato alcune settimane fa di voler favorire frequenti e facili spostamenti tra il nord e il sud Italia grazie alla presenza su Linate e tra oggi e domani prenderanno il via, a tal proposito, collegamenti giornalieri a partire da 19.99 euro. L’importante iniziativa non riguarda unicamente la stagione estiva ma anche quella invernale quando si attende un incremento del traffico business.

Includendo WIZZ Flex nella prenotazione, i passeggeri potranno stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Wizz Air ha anche lanciato il suo Wizz Air Discount Club in Italia. L’abbonamento di 12 mesi offre ai viaggiatori uno sconto garantito dal prezzo del biglietto di tutti i voli nazionali italiani Wizz Air superiori a 14,99€, oltre a uno sconto di 2€ per WIZZ Priority (soggetto a disponibilità). L’abbonamento al Domestic Wizz Air Discount Club parte da 19,99€ all’anno.

Infine, per viaggiare in tranquillità, Wizz ha implementato rigorose misure igienico-sanitarie a bordo, tra cui ricordiamo i filtri HEPA che filtrano il 99,97% di virus e batteri dall’aria ed un sistema di ventilazione moderno ed efficace che garantisce un ricambio d’aria, proveniente per il 50% dall’esterno del velivolo, ogni 3/4 minuti, circa 20 volte all’ora .

Queste sono solo le prime rotte attive su Linate, l’intenzione della compagnia è quella di espandere il proprio network anche qui, facendo in modo che sempre più persone possano usufruire di voli giornalieri low cost per spostarsi rapidamente in Italia.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)