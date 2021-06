United Airlines ordina 70 aeromobili Airbus A321neo

United Airlines ha effettuato un ordine per 70 aeromobili Airbus A321neo, posizionando la compagnia per accrescere la sua presenza nel single-aisle market, in linea con la sua iniziativa “United Next”. Il nuovo ordine integra gli ordini esistenti di United per 50 aeromobili A321XLR, portando l’impegno complessivo della compagnia aerea a 120 aeromobili A321.

“Un ordine così significativo da parte una grande compagnia aerea come United sottolinea che l’A321neo offre capacità senza pari, economia operativa e passenger friendliness”, afferma Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International. “Nessun altro aereo può fare ciò che può fare l’A321neo. Per il team di Airbus, la conferma da parte di United del suo premium status è motivo di grande orgoglio. L’A321neo completerà gli A321XLR già ordinati dalla compagnia, creando così un segmento privilegiato”.

“Un altro motivo per cui l’A321neo è così richiesto a livello globale è che offre performance ambientali superiori con le più basse emissioni di CO2 per posto nella sua categoria. La minore carbon footprint dell’A321neo supporterà United nel suo percorso per ridurre le emissioni di CO2 del 100% entro il 2050.

L’A321 di United sarà dotato della Airspace cabin di Airbus, in grado di offrire ai passeggeri tutta una serie di miglioramenti: accoglienza unica e illuminazione personalizzata (che contribuisce a ridurre il jet lag); nuovi pannelli laterali più sottili, per un maggiore spazio personale a livello delle spalle; migliore visuale dai finestrini grazie alla riprogettazione e alle tendine completamente integrate; le ultimissime tecnologie full LED; le cappelliere più capienti del settore, nuove toilette con dispositivi touchless e superfici antimicrobiche”, afferma Airbus.

Un numero significativo degli aeromobili appena ordinati sarà prodotto presso l’Airbus U.S. Manufacturing facility di Mobile, Alabama. A livello globale, a fine maggio 2021 la Famiglia A320neo contava 7.400 ordini fermi da parte di 121 clienti.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)