Nuove decisioni alla 223a sessione dell’ICAO Council supportano il recupero e lo sviluppo dell’aviazione

Rispondendo a una serie di sviluppi aerospaziali e geopolitici recenti ed emergenti durante la sua 223a sessione, l’ICAO Council ha realizzato importanti progressi nel facilitare la ripresa del settore dell’aviazione dagli impatti della pandemia, verso il miglioramento di safety, security and sustainability del volo, oltre al miglioramento della governance dell’agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l’aviazione civile.

La base della strategia di recupero COVID-19 dell’ICAO sta assicurando l’attuazione delle raccomandazioni della ICAO Council Aviation Recovery Taskforce (CART). Preparate in collaborazione con l’OMS e altri organismi delle Nazioni Unite e dell’aviazione, le sue raccomandazioni sono state aggiornate continuamente durante la pandemia al fine di riflettere il contesto, le conoscenze e le sfide altamente dinamici.

In questa sessione, il Consiglio ha esaminato l’attuazione degli orientamenti più recenti della “Phase III”, adottati a marzo 2021, e ha discusso i mezzi per accelerare lo slancio. Il Consiglio ha inoltre affrontato i preparativi dell’ICAO per la sua conferenza ad alto livello sul COVID-19, che si terrà in ottobre. La Conferenza mira a promuovere e rafforzare gli sforzi collettivi degli Stati, anche attraverso l’attuazione del CART.

Anche l’impegno dell’ICAO pre-COVID-19 work plan rimane cruciale per i settori dell’aviazione degli Stati membri, con gli impatti negativi della pandemia che non attenuano ma aumentano sia i rischi che le opportunità su tutta la linea. Di particolare interesse per il Consiglio in questa sessione sono stati gli aggiornamenti sulle attività dell’ICAO per mitigare i rischi e le minacce alla sicurezza informatica e sugli sforzi dell’agenzia delle Nazioni Unite per accelerare i risultati molto promettenti realizzati a sostegno della sostenibilità dell’aviazione.

Sono stati molto apprezzati i progressi verso l’attuazione del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), così come i preparativi dell’ICAO in vista della 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow.

Anche l’assistenza agli Stati nella loro cooperazione su questioni operative è stato un importante punto focale della 223a sessione. Il Consiglio ha valutato i progressi nel lavoro per garantire safety and security of flight attraverso le zone di conflitto, con particolare attenzione all’iniziativa “Safer Skies” proposta dal Canada. Il Consiglio ha inoltre facilitato il raggiungimento di una decisione di principio sull’istituzione di una Doha Flight Information Region e ha esaminato una relazione provvisoria risultante da un’indagine conoscitiva condotta dal segretariato dell’ICAO sugli eventi relativi al volo Ryanair FR 4978 in Bielorussia. L’indagine è in corso, con un rapporto atteso alla prossima sessione del Consiglio, che inizierà il 13 settembre.

I progressi verso il miglioramento della governance e delle operazioni dell’ICAO contribuiscono a garantire che l’agenzia possa continuare a svolgere le proprie attività in modo efficiente ed efficace. Questa sessione del Consiglio ha segnato il completamento dei lavori verso un nuovo quadro etico dell’ICAO, l’approvazione dell’ICAO 2020 Financial Statements e il raggiungimento di diverse decisioni di governance, comprese le decisioni relative alla riorganizzazione dei Council Committees e dei suoi organi sussidiari.

La fine del secondo mandato dell’ICAO Secretary General, Dr. Fang Liu, ha anche fornito al Council l’opportunità di rivedere e apprezzare il lavoro del Segretariato verso questi obiettivi e gli obiettivi strategici dell’ICAO. L’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano, ha espresso la gratitudine del Council per la relazione di fine mandato del Secretary General e per i risultati conseguiti durante i sei anni della sua leadership. Il Secretary General entrante, Juan Carlos Salazar, assumerà il ruolo il 1° agosto 2021.

L’ICAO Council è responsabile dell’adozione degli standard e di altre responsabilità di governance dell’ICAO mentre l’assemblea completa dell’agenzia dei 193 governi nazionali non è in sessione. È composto da rappresentanti diplomatici di 36 paesi eletti da ciascuna Assemblea dell’ICAO per un mandato di tre anni. La 41a Assemblea ICAO si terrà dal 27 settembre al 7 ottobre 2022, i cui preparativi figurano anche tra le attività del Consiglio in questa sessione.

(Ufficio Stampa ICAO)