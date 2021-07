La Svizzera sceglie l’F-35 Lightning II per i futuri Air Defense Requirements

Il Consiglio federale svizzero ha annunciato che l’F-35 Lightning II di Lockheed Martin è l’aereo selezionato per la New Fighter Aircraft competition.

La Svizzera diventerà la quindicesima nazione ad aderire al programma F-35, unendosi a diverse nazioni europee.

“Siamo onorati di essere stati selezionati dalla Svizzera e non vediamo l’ora di collaborare con il governo, il pubblico, l’aeronautica e l’industria svizzera per consegnare e sostenere l’aereo F-35”, ha affermato Bridget Lauderdale, Lockheed Martin’s vice president and general manager of the F-35 Program. “Con la selezione, la Svizzera diventerà la quindicesima nazione ad aderire al programma F-35, unendosi a diverse nazioni europee nel rafforzare ulteriormente global airpower and security”.

L’aviazione svizzera riceverà aeromobili F-35A, una soluzione di supporto su misura per i requisiti di autonomia svizzera e un programma di addestramento completo.

“La selezione dell’F-35 offrirà vantaggi economici e tecnici alla nazione per i decenni a venire. L’industria svizzera avrà l’opportunità di partecipare a opportunità di ricerca e sviluppo, produzione e sostegno che estenderanno le proprie capacità in futuro. In qualità di nuovo partecipante al programma F-35, la Svizzera trarrà vantaggio dalla dedizione di Lockheed Martin all’autonomia e alla sovranità in integrating indigenous solutions.

Ad oggi, l’F-35 opera da 21 basi in tutto il mondo, con nove nazioni che operano con F-35 sul proprio suolo. Ci sono più di 655 F-35 in servizio oggi, con più di 1.380 piloti e 10.670 manutentori addestrati sull’aereo”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin)