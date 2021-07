News Brevi – 01.07.2021

EMIRATES: OFFERTA PER CHI PIANIFICA UNA VACANZA A DUBAI – Emirates ha lanciato un’offerta per chi sta pianificando le vacanze a Dubai. Tutti i clienti della compagnia potranno ammirare Dubai da una nuova prospettiva, con un biglietto gratuito per “At the Top”, uno dei ponti di osservazione più alti del mondo del grattacielo Burj Khalifa. Per poter apprezzare questa vista panoramica sull’affascinante e mutevole landscape di Dubai, i clienti Emirates avranno la possibilità di usufruire di questa offerta a valore aggiunto per i biglietti in qualsiasi classe di cabina: basta prenotare il proprio viaggio a Dubai su emirates.com con il codice promozionale TOP2021 o tramite gli agenti di viaggio partecipanti entro il 22 luglio, per viaggiare fino al 30 settembre 2021. La magnifica struttura che svetta sullo skyline di Dubai si trova accanto al Dubai Mall e ha attirato visitatori da tutto il mondo sin dall’apertura nel 2010. Non solo il Burj Khalifa è la struttura autoportante più alta del mondo, ma detiene anche il record per ascensori a due piani più veloci, che si muovono a 10 m/s. Dal piano 124, i visitatori potranno osservare più da vicino al mondo sottostante attraverso telescopi ad alta potenza e uscire sulla terrazza di osservazione pubblica all’aperto con vista sullo skyline in continua evoluzione. La visita continua al piano 125, a 456 metri, con un ampio ponte per una splendida vista a 360 gradi della città. Emirates ha riavviato in sicurezza i voli verso oltre 120 destinazioni nel suo network globale e attualmente opera 21 voli passeggeri settimanali da quattro città italiane (Milano, Roma, Venezia e Bologna) a Dubai.

WIZZ AIR: VIAGGIARE SARA’ PIU’ FACILE GRAZIE AL GREEN PASS – Wizz Air informa i suoi passeggeri che l’Unione Europea ha introdotto il certificato digitale COVID dal 1 luglio che consentirà al suo proprietario di viaggiare all’interno dell’UE senza quarantena o, in alcuni casi, senza tampone. La compagnia aerea accoglie con favore la decisione dell’UE di introdurre questo certificato che faciliterà e semplificherà i viaggi all’interno dell’Unione europea. Andras Rado, Senior Manager of Corporate Communications di Wizz Air, ha dichiarato: “Wizz Air continuerà a sostenere qualsiasi iniziativa volta a semplificare l’insieme di regole nei paesi con numerosi requisiti di ingresso diversi, ed è fiduciosa che misure allineate sosterranno la libera circolazione delle persone. È particolarmente importante per i nostri passeggeri avere condizioni chiare e univoche per i loro voli, quindi un pacchetto coordinato di misure come questo aiuterà a incoraggiare più persone ad andare in vacanza, visitare amici e parenti, fare viaggi di lavoro o tornare a casa senza preoccupazioni”. Il solo certificato digitale COVID UE non è un documento di viaggio e non sostituisce altri documenti di viaggio, quindi è comunque essenziale mostrare una carta d’identità o un passaporto validi durante il viaggio. Informazioni più dettagliate sul certificato digitale COVID-19 sono disponibili sul sito web del Consiglio europeo. Per l’Italia tutte le informazioni relative al Green Pass si possono trovare sulla piattaforma del Ministero della Salute: https://www.dgc.gov.it/web/. Per celebrare l’introduzione del certificato digitale UE COVID-19, Wizz Air offre oggi uno sconto del 20% sulla tariffa del biglietto su voli selezionati all’interno dell’Unione Europea fino al 31 ottobre 2021. I passeggeri possono controllare le ultime condizioni di ingresso sul sito Web di Wizz Air alla voce Travel Planning Map, ma si consiglia anche di controllare il sito Web consolare ufficiale del paese e/o della città prima della partenza per garantire un viaggio senza preoccupazioni.

“A SECOND RENAISSANCE – FLYING AWAY FROM COVID”, LA STREET ART PER CELEBRARE LA RIPARTENZA – Aeroporti di Roma lancia un nuovo messaggio di positività attraverso l’arte e la cultura, motori chiave del nostro Paese. E lo fa proprio nella giornata simbolo della ripartenza, con l’entrata in vigore del Green Pass europeo e quando tutta l’Italia è in zona bianca. Per celebrare l’auspicato ritorno alla normalità, ADR sceglie una strada diversa e, per la prima volta nella storia del “Leonardo da Vinci”, si affida alla creatività di TvBoy, nome d’arte dello street artist di fama internazionale Salvatore Benintende, per dare voce al desiderio di tornare a viaggiare. Il risultato è un’opera visibile a tutti sulla parete esterna del Terminal 1 dell’aeroporto, dal titolo “A Second Renaissance – Flying Away from Covid”, che ironizza su Leonardo da Vinci, il genio al quale l’aeroporto di Fiumicino è stato intitolato, e sulla Gioconda, sua compagna di viaggio in questa circostanza, che tiene in mano una mascherina, a rappresentare la voglia di libertà, di viaggiare e di metter alle spalle la complessità del periodo segnato dal Covid. “Ho accolto con gioia la proposta di Aeroporti di Roma di collaborare alla realizzazione di quest’opera”, ha commentato Salvatore Benintende. “L’aeroporto di Fiumicino, dove il tema del viaggio la fa da padrone, è certamente il luogo migliore per rappresentare il desiderio irrefrenabile di tutti di poter tornare a spostarsi tra Paesi diversi, in libertà e sicurezza; questo connubio tra la location e il concept mi ha dato una forte ispirazione per realizzare l’artwork”. “Operare in un museo a cielo aperto come Roma rende impossibile non pensare all’arte come elemento integrante della nostra strategia; promuoviamo la cultura perché crediamo che, insieme all’investimento in sostenibilità, sia il modo migliore per condividere l’impegno e la passione verso i lavori universali”, ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma. “Negli anni il nostro dialogo con l’arte si è evoluto e oggi con convinzione vogliamo portare un messaggio positivo e innovativo per il nostro scalo in un momento molto duro per il trasporto aereo, confidando che la ripartenza, seppur prevedibilmente lunga, si sia davvero avviata. Ed è proprio in questa logica che puntiamo a metterci in gioco e, con la giusta ironia, grazie al linguaggio irriverente e ironico di TvBoy, vogliamo celebrare il momento simbolico – l’avvio del Green Pass europeo – in cui ci apprestiamo ad accogliere nuovamente i turisti in Italia”.

LEONARDO E TINEXTRA A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI NAZIONALI – Tinexta S.p.A., società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, e Leonardo S.p.A., unica multinazionale italiana dedicata al presidio delle tecnologie strategiche per la sicurezza del Paese, annunciano di aver siglato un Memorandum di intesa per collaborare su progetti in ambito Industry 4.0 e per la sicurezza dei dati del sistema produttivo del Paese. La partnership tra Leonardo e Tinexta intende fornire al mercato risposte efficaci e complete per la riduzione del rischio di attacchi informatici nel contesto della digital trasformation di organizzazioni pubbliche e private. L’accordo prevede la messa a fattor comune delle soluzioni della Business Unit Tinexta Cyber con le attività e competenze del centro di eccellenza di Leonardo per la cyber security e del Global Security Operation Center di Chieti. Inoltre Leonardo e Tinexta integreranno le rispettive componenti tecnologiche verticali in ambito Internet of Things (IOT), Operational Technology (OT), Digital Trust, identità digitale distribuita basata su BlockChain, Digital Onboarding e riconoscimento remoto, in soluzioni complete per il monitoraggio delle infrastrutture critiche nazionali.

LA PRECISIONE DEGLI OROLOGI ATOMICI DI LEONARDO ANCHE PER GALILEO SECOND GENERATION – La Commissione europea e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) scelgono Leonardo per la realizzazione degli orologi atomici all’idrogeno di Galileo Seconda Generazione, il sistema di navigazione satellitare dell’UE sviluppato dall’ESA e dall’industria europea. L’azienda ha infatti siglato un contratto con ESA per la fornitura diretta dei PHM (Passive Hydrogen Maser) per i nuovi 12 satelliti. Il PHM di Leonardo è il più accurato orologio atomico mai realizzato per applicazioni spaziali, accumula un errore di un secondo ogni tre milioni di anni, ed è tra gli elementi cruciali per la superiorità di Galileo che vanta una precisione a terra di circa 30 cm. Dopo aver lavorato su oltre 70 orologi per la prima generazione di Galileo, Leonardo fornirà due maser per ogni nuovo satellite. I primi 12 esemplari saranno consegnati nel 2023. L’azienda metterà inoltre a disposizione le proprie competenze per il supporto in orbita: un team altamente qualificato potrà fornire assistenza e consulenza all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA), exploitation manager di Galileo, nell’analisi dell’operatività degli strumenti, migliorando i servizi di customer support per i partner europei. “Ringraziamo la Commissione europea e l’ESA per la fiducia che hanno rinnovato alla nostra azienda, scegliendola anche per la Seconda Generazione di un programma fondamentale per l’Europa. Orgogliosi di questo successo, siamo costantemente al lavoro per sviluppare orologi sempre più performanti, compatti e precisi, per la navigazione satellitare sul nostro Pianeta e, un giorno, sulla Luna o su Marte”, ha dichiarato Giovanni Fuggetta, Responsabile dell’Area di Business Spazio nella Divisione Elettronica di Leonardo. Per la realizzazione dei nuovi orologi atomici, prodotti nello stabilimento di Nerviano, Leonardo aumenterà le capacità produttive dell’area dedicata al loro sviluppo, ampliandola con due camere schermate, due di termovuoto esterne, un’area per lo storage a terra degli orologi, e una dedicata al collaudo e integrazione delle schede elettroniche, per garantire la produzione di due orologi ogni sei settimane.

ACCORDO COMMERCIALE TRA EMIRATES E TRAVELPORT – Travelport e Emirates hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo commerciale che consentirà alle agenzie di viaggio collegate a Travelport di evitare il supplemento della compagnia aerea sulle prenotazioni tramite Global Distribution Systems (GDS) che sarà introdotto dal 1° luglio 2021. Inoltre, le società hanno annunciato un nuovo accordo a lungo termine per consentire la distribuzione di contenuti Emirates NDC tramite la piattaforma di nuova generazione di Travelport, Travelport+, e un’estensione dell’ IT agreement. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver raggiunto accordi chiave con Travelport che portano la nostra partnership decennale a un livello superiore. Supportate dal recente lancio di Travelport+, queste nuove offerte consolideranno ulteriormente Emirates come la compagnia aerea preferita dai viaggiatori che desiderano offerte altamente personalizzate e l’accesso alle migliori destinazioni del mondo. Emirates e Travelport continueranno a lavorare insieme su future soluzioni di travel retail che offriranno ai nostri partner della community di viaggi servizi ancora migliori e più personalizzati”. A partire dal 1° luglio 2021, la rete globale di agenzie di viaggio partner di Travelport verrà automaticamente aggiornata a un canale dedicato che fornisce l’accesso a contenuti senza supplemento. Queste agenzie continueranno inoltre a beneficiare di un’esperienza graficamente ricca durante la ricerca e la prenotazione di tariffe a marchio Emirates, nonché un maggiore accesso alle sue offerte accessorie, grazie a un’estensione a lungo termine dell’accordo esistente della compagnia aerea per l’utilizzo dei contenuti e del brand di Travelport.

ETIHAD AIRWAYS TORNA A PHUKET – Etihad Airways è stato il primo volo internazionale ad atterrare oggi a Phuket, in occasione della riapertura del turismo in Thailandia. Per celebrare l’occasione l’aereo è stato salutato con il consueto saluto dei cannoni ad acqua all’arrivo. Il volo Etihad EY430 da Abu Dhabi a Phuket è arrivato all’aeroporto internazionale di Phuket alle 11 del 1° luglio ed è il primo volo Etihad a tornare in Thailandia dall’inizio della pandemia. La compagnia aerea opererà tre voli settimanali per l’isola di Phuket, contribuendo a sostenere la ripresa e riportare il turismo in Thailandia. Martin Drew, Senior Vice President Global Sales and Cargo, ha dichiarato: “Il ritorno di Etihad a Phuket è un fantastico passo avanti poiché riapriremo una destinazione turistica molto popolare per i viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti e siamo orgogliosi di essere il primo volo internazionale ad arrivare da quando la pandemia ha interrotto i viaggi lo scorso anno. I vacanzieri dall’Europa e oltre possono anche collegarsi facilmente attraverso Abu Dhabi verso Phuket, e possono godere dei vantaggi di volare in sicurezza e comfort sul Boeing 787-9 Dreamliner di Etihad”. Per supportare ulteriormente il ritorno al viaggio, Etihad ha esteso la sua iniziativa “Verified To Fly”, che consente ai viaggiatori di convalidare i propri documenti di viaggio Covid-19 prima di arrivare in aeroporto, alle rotte della sua rete globale.

EMIRATES: GERMANIA, AUSTRIA E SVIZZERA APRONO AI VIAGGIATORI DEGLI UAE SENZA QUARANTENA – Con l’aumento della domanda di viaggi estivi, i clienti Emirates hanno accesso a destinazioni popolari in Europa che si aprono per viaggi senza quarantena. Germania, Austria e Svizzera hanno aperto le loro porte al turismo ed Emirates si sta preparando per aiutare più viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti a ottenere il massimo dalle loro vacanze estive con tariffe speciali e più voli per alcune delle città più famose dei tre paesi. I viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti sono invitati a rivedere i requisiti di ingresso e a fornire i documenti necessari per Austria, Germania e Svizzera visitando l’Emirates Travel Hub.

EASYJET E BOOTS COLLABORANO IN UK PER COVID-19 TRAVEL TEST – In UK, easyJet e Boots hanno unito le forze per rendere più facile per le persone prenotare i test COVID-19 prima e dopo il viaggio per i loro voli quest’estate. La nuova partnership consentirà ai clienti di trovare informazioni e prenotare o ordinare i necessari COVID-19 travel testing services nel Boots COVID-19 testing hub, tramite easyJet.com mentre pianificano la loro vacanza. Il servizio sarà attivo nei prossimi giorni su easyJet.com. I clienti possono prenotare il pre-departure in-store COVID-19 PCR Testing Service (£85), che è disponibile in oltre 200 Boots stores e offre i risultati il giorno successivo. In alternativa, possono acquistare un at-home self-swab COVID-19 PCR Test Kit (£65) da 500 store o online tramite Boots.com da consegnare a casa, offrendo i risultati entro 24-48 ore dal ricevimento del campione al laboratorio. I clienti che si recano in paesi che accettano antigen tests possono prenotare l’in-Store COVID-19 Rapid Antigen Testing Service (£59.00), che fornisce risultati in giornata ed è disponibile presso 30 Boots store.