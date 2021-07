Air France svela le prime novità del suo programma di voli a lungo raggio per la stagione invernale 2021-2022

Air France continua ad adeguare la sua rete e ad aumentare i servizi verso le destinazioni ricreative. Per la stagione invernale 2021 (ottobre 2021-marzo 2022), la compagnia aerea offrirà ai propri clienti nuovi servizi verso destinazioni soleggiate in tutto il mondo, in partenza da Paris-Charles de Gaulle.

Africa: dal 18 ottobre 2021 Air France volerà a Zanzibar (Tanzania), nuova destinazione per la compagnia aerea. Due frequenze settimanali saranno operate dal Boeing 787-9, come prosecuzione del volo per Nairobi (Kenya).

Territori d’oltremare: quest’inverno, per soddisfare la forte domanda dei clienti, Air France rafforzerà il suo programma di voli per Papeete (Polinesia francese), come continuazione del volo per Los Angeles (Stati Uniti). A partire dal 3 novembre 2021, la compagnia aerea offrirà fino a 5 frequenze per questa destinazione, operata da Boeing 777-200.

Medio Oriente: per il Medio Oriente, Air France inizierà a operare tre frequenze settimanali per Muscat (Oman) a partire dal 31 ottobre 2021. I voli saranno operati da Boeing 787-9. La compagnia aerea rafforzerà inoltre il suo programma di voli per Dubai (Emirati Arabi Uniti) e offrirà fino a 14 frequenze settimanali a partire dal 23 ottobre 2021.

Asia: dal 1° novembre 2021 Air France inizierà ad operare voli per Colombo (Sri Lanka), nuova destinazione della compagnia aerea, con tre frequenze settimanali in prosecuzione del volo per Malé (Maldive). I voli saranno operati da Boeing 787-9.

Nord America: infine, a partire dal 31 ottobre 2021, Air France aumenterà i servizi per Miami (Stati Uniti) e offrirà fino a 12 voli settimanali operati da Boeing 777-300 e Airbus A350.

Questo programma di volo è soggetto a modifiche e rimane soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative. Sarà attuato tenendo conto delle misure sanitarie attualmente in vigore nei vari Paesi serviti.

Prima di mettersi in viaggio, Air France consiglia ai propri clienti di verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per saperne di più: airfrance.traveldoc.aero.

Air France presenterà presto il suo programma invernale completo 2021-2022. Per maggiori dettagli o per effettuare una prenotazione visitare il sito www.airfrance.fr.

Nell’ambito della sua politica commerciale, Air France offre attualmente biglietti completamente modificabili per viaggiare fino al 31 dicembre 2021. I clienti possono modificare la loro prenotazione gratuitamente o richiedere un refundable credit voucher se non desiderano più viaggiare. In caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, il cliente ha la possibilità di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo del biglietto o richiedere un travel voucher, anch’esso rimborsabile se non utilizzato.

La salute e il benessere dei clienti e del personale di Air France sono al centro delle preoccupazioni della compagnia. Air France si impegna a fornire ai propri clienti condizioni igienico-sanitarie ottimali in ogni fase del viaggio. Per tutta la durata del viaggio è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. L’aria in cabina viene rinnovata ogni 3 minuti. Il sistema di riciclo dell’aria a bordo degli aeromobili Air France è dotato di filtri HEPA – High Efficiency Particulate Air – identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie degli ospedali. Air France ha anche rafforzato le procedure di pulizia degli aeromobili, in particolare con la disinfezione di tutte le superfici a contatto con i clienti come braccioli, tavolini e schermi prima di ogni volo.

Inoltre, Air France annuncia che per la prima volta ha scelto di affidare l’intero menu La Première allo chef francese tre stelle Michelin Arnaud Donckele. Creati appositamente per i clienti nella cabina più esclusiva della compagnia aerea, i suoi piatti saranno disponibili da luglio a ottobre 2021, in partenza da Paris-Charles de Gaulle.

In collaborazione con il Culinary Studio di Servair, lo chef ha creato per Air France un appetizer, starter e sette main dishes, che verranno svelati progressivamente nei prossimi quattro mesi. Con piatti vegetariani, di carne e di pesce, Arnaud Donckele mescola i sottili sapori della Provenza e crea un mosaico di gusti e colori, producendo un menu di alto livello che invita i clienti in un viaggio gourmet attraverso il Mediterraneo.

Grazie alla collaborazione con il rinomato chef del Cheval Blanc St-Tropez e del Cheval Blanc Paris, Air France riafferma il suo ruolo di ambasciatore della raffinata cucina francese in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)