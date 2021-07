KLM: il network in Africa torna ai livelli del 2019

Una rete globale di destinazioni è al centro della strategia di KLM per emergere più forte e più competitiva dalla pandemia COVID-19. Con 11 destinazioni, la rete africana di KLM è ora ripristinata al livello del 2019. Nell’inverno 2021, Mombasa (Kenya) diventerà l’ultima destinazione del network della compagnia.

Dall’inizio della pandemia COVID-19, KLM ha cercato di mantenere il più possibile la propria rete, anche in Africa. Ciò ha consentito ai clienti di effettuare viaggi (necessari) e ha facilitato il trasporto di merci, come le forniture mediche. Questa strategia rende più facile per KLM aumentare le frequenze e i load factor una volta che le misure di controllo COVID-19 sono state allentate.

In molti paesi africani sono ancora in vigore rigide restrizioni di viaggio, il che significa che sono consentiti solo i viaggi necessari. Si consiglia ai viaggiatori di assicurarsi di essere pienamente a conoscenza delle normative vigenti prima di mettersi in viaggio.

Cambiamenti di rete rispetto al 2019:

Estate 2021, KLM opera servizi verso 11 destinazioni in Africa, proprio come nel 2019.

Inverno 2021, Mombasa (Kenya) verrà aggiunta come nuova destinazione.

La decisione di sospendere i servizi verso Luanda (Angola) e Windhoek (Namibia), a causa di un calo della domanda dei clienti, è stata presa prima dello scoppio della pandemia Covid-19; Zanzibar (Tanzania) e Il Cairo (Egitto) sono state aggiunte alla rete nel 2020.

KLM è completamente preparata e organizzata per far volare i passeggeri verso le loro destinazioni in modo completamente responsabile. Ha stabilito il più alto livello di standard igienici prima, durante e dopo il volo. KLM ha recentemente ottenuto lo status Diamond APEX, il che significa che ora è una delle principali compagnie aeree in materia di igiene e sicurezza sanitaria. KLM offre inoltre ai suoi clienti la massima flessibilità quando si tratta di prenotare, modificare o cancellare i voli. KLM ovviamente aderisce a tutte le restrizioni di viaggio e ai regolamenti imposti dai governi nazionali.

(Ufficio Stampa KLM)