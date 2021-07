Etihad Airways e EL AL lanciano la loro cooperazione strategica

Etihad Airways e EL AL Israel Airlines hanno lanciato il loro joint codeshare network e un reciprocal loyalty agreement per i frequent flyer. Ciò si basa sul Memorandum of Understanding (MOU) che le compagnie aeree hanno firmato nel 2020 a seguito degli accordi di Abraham firmati dagli Emirati Arabi Uniti e da Israele.

Già disponibile per la vendita, per i voli dal 18 luglio 2021, EL AL aggiungerà il suo codice “LY” al servizio bisettimanale esistente di Etihad tra Abu Dhabi e Tel Aviv. Oltre all’hub di Abu Dhabi di Etihad, questa nuova partnership si estenderà ulteriormente e prevede di includere destinazioni in Australia, Bahrain, India, Corea, Filippine e Seychelles dal 1° agosto.

Nella prossima fase di estensione dell’accordo di codeshare, subordinatamente all’ottenimento delle approvazioni governative e regolamentari applicabili, Etihad offrirà agli ospiti altre 14 destinazioni in Medio Oriente, Europa, Asia e Stati Uniti aggiungendo il suo codice “EY” ai voli EL AL.

Queste rotte in codeshare offriranno agli ospiti maggiore scelta, convenienza e flessibilità e rafforzeranno ulteriormente i legami tra le due nazioni.

In altri ambiti di collaborazione, i partner stipuleranno anche un reciprocal loyalty agreement. I membri dei programmi Etihad Guest e Matmid potranno guadagnare e riscattare miglia sui voli attraverso le reti di entrambi i vettori.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di poter annunciare il lancio della nostra codeshare and frequent flyer partnership con EL AL. Questa partnership fornirà ulteriore scelta e connettività per gli ospiti di entrambi i vettori e una serie di vantaggi per i viaggiatori frequenti tra e oltre i nostri rispettivi hub di Abu Dhabi e Tel Aviv”.

Il MOU del 2020 prevedeva anche l’esplorazione di MRO, pilot and crew training e opportunità riguardo il cargo, che le parti stanno progredendo.

Avigal Soreq, Chief Executive Officer, EL AL Israel Airlines, ha dichiarato: “Questa è la prima partnership commerciale che EL AL ha stabilito a seguito degli Abrahamic Accords. Questa è una pietra miliare importante in quanto questo codeshare porterà benefici crescenti ai nostri passeggeri e alle nostre rispettive compagnie aeree e paesi. I team di EL AL ed Etihad hanno un obiettivo comune in questa partnership e non vediamo l’ora di vederla crescere in futuro”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)