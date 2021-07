Boeing nomina il nuovo Chief Financial Officer

The Boeing Company nomina Brian West executive vice president and chief financial officer, dal 27 agosto 2021. In questo ruolo, West guiderà tutti gli aspetti relativi a financial strategy, performance, reporting and long-range business planning, così come investor relations, treasury, controller and audit operations. West supervisionerà anche gli sforzi di trasformazione aziendale della società e avrà la responsabilità esecutiva per il braccio finanziario globale della società, Boeing Capital Corporation. Riferirà al presidente e amministratore delegato di Boeing, David Calhoun, e farà parte dell’Executive Council della società.

“Brian è il dirigente ideale per ricoprire il ruolo di prossimo CFO di Boeing, data la sua significativa esperienza nella gestione finanziaria e nella pianificazione strategica a lungo termine in complesse organizzazioni globali nei settori aerospaziale, manifatturiero e dei servizi”, ha affermato Calhoun. “Ho avuto il piacere di lavorare con Brian in precedenza, ed è un leader eccezionale la cui ampia esperienza operativa e impegno per la trasparenza con le parti interessate farà progredire i nostri sforzi mentre continuiamo a concentrarci sulla sicurezza e sulla qualità, migliorando le nostre performance e trasformando la nostra azienda per il futuro”.

West si unisce a Boeing dopo una carriera diversificata e di successo in ruoli finanziari e operativi senior in diversi settori, tra cui aerospaziale, manifatturiero, infrastrutture, sanità, servizi di informazione globale, gestione finanziaria e del rischio. Ha ricoperto il ruolo di chief financial officer di Refinitiv dal 2018 ed è stato in precedenza CFO e executive vice president of Operations di Oscar Health Insurance e CFO e COO di Nielsen. Prima di Nielsen, West ha trascorso 16 anni presso General Electric, dove è stato CFO di GE Aviation e CFO di GE Engine Services. Le sue ulteriori posizioni di leadership finanziaria nelle attività di GE comprendevano plastics, transportation and energy.

West è un membro fondatore del consiglio di amministrazione di un’organizzazione no profit con sede nel Connecticut la cui missione è preparare la prossima generazione di leader femminili diversificate con le competenze e le connessioni per prosperare nel mondo. In precedenza è stato membro del consiglio di amministrazione di Future 5, un’organizzazione che aiuta gli studenti con risorse insufficienti a Stamford, CT, a raggiungere il loro pieno potenziale.

West ha conseguito una laurea in Finanza presso il Siena College e un Master in Business Administration presso la Columbia Business School.

West succede a Greg Smith, che in precedenza aveva annunciato i suoi piani per il ritiro, con effetto all’inizio di luglio. La società ha nominato Dave Dohnalek, attualmente Boeing senior vice president and Treasurer, al ruolo di interim CFO fino a quando West non si unirà alla società alla fine di agosto.

“Voglio ringraziare ancora Greg per il suo eccezionale contributo ai nostri dipendenti, clienti, comunità e alla nostra azienda durante i suoi oltre trent’anni di servizio con Boeing”, ha affermato Calhoun. “Voglio anche ringraziare Dave per aver assunto la leadership ad interim della nostra organizzazione finanziaria. Con decenni di esperienza di leadership esecutiva presso Boeing in treasury, investor relations, financial planning e altro, Dave è un leader altamente rispettato ed efficace che porterà una guida informata ed equilibrata alla nostra organizzazione finanziaria durante questo periodo di transizione”.

