La Germania firma per cinque Boeing P-8A Poseidon

Il Ministero della Difesa tedesco ha firmato una lettera di offerta e accettazione per cinque aerei Boeing P-8A Poseidon nell’ambito del Foreign Military Sales (FMS) process del governo degli Stati Uniti. Con questo ordine, la Germania diventa l’ottavo cliente del velivolo multi-missione per la sorveglianza marittima, affiancandosi a Stati Uniti, Australia, India, Regno Unito, Norvegia, Corea e Nuova Zelanda.

“Boeing è onorata di poter fornire alla Germania l’aereo di pattugliamento marittimo più capace al mondo”, ha affermato Michael Hostetter, Boeing Defense, Space & Security vice president in Germany. “Continueremo a lavorare con il governo degli Stati Uniti, il governo tedesco e l’industria per stabilire un solido pacchetto di sostegno che assicuri alla flotta P-8A della Marina tedesca prontezza di missione”.

Il P-8A Poseidon offre capacità multi-missione uniche ed è l’unico aereo in servizio e in produzione che soddisfa l’intera gamma di sfide marittime affrontate dalle nazioni europee. Schierato in tutto il mondo con più di 130 velivoli in servizio e oltre 300.000 ore di volo collettivo, il P-8A è fondamentale per global anti-submarine warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance, search-and-rescue operations.

“Portare questa capacità in Germania non è possibile senza il contributo dell’industria tedesca”, ha affermato il dott. Michael Haidinger, president of Boeing Germany, Central & Eastern Europe, Benelux and the Nordics. “Con il P-8A espanderemo la nostra collaborazione con le aziende tedesche, creeremo nuovi posti di lavoro e contribuiremo alla crescita economica locale a lungo termine”.

Le aziende tedesche che già forniscono parti per il P-8A includono Aljo Aluminium-Bau Jonischeit GmbH e Nord-Micro GmbH. Di recente, Boeing ha firmato accordi con ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH e Lufthansa Technik per collaborare riguardo systems integration, training, support and sustainment work. Collaborando con fornitori locali, Boeing fornirà soluzioni di supporto, formazione e manutenzione che offriranno la massima disponibilità operativa per svolgere le missioni della Marina tedesca.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)