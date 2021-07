Dassault Aviation a Milano Linate Prime per l’esposizione del full cabin mock-up Falcon 6X

SEA Prime, società del Gruppo SEA, che con il brand Milano Prime è il gestore unico delle infrastrutture di business & general aviation per gli aeroporti di Linate e Malpensa, ospita nell’area antistante l’ingresso del terminal Milano Prime a Linate l’esposizione del full cabin mock-up Falcon 6X di Dassault Aviation (leggi anche qui).

Progettato per garantire il massimo comfort a passeggero e pilota, il Falcon 6X riflette l’ultima evoluzione del leggendario heritage aeronautico di Dassault, rappresentando il twinjet più spazioso, avanzato e versatile nel segmento dei business jet a lungo raggio. Il mock up dell’aeromobile, in scala 1:1, rimarrà esposto presso il terminal di Linate Prime fino a domenica 4 luglio.

“Siamo orgogliosi che Dassault Aviation abbia scelto Milano Prime come una delle principali tappe europee per mostrare alla clientela premium ed internazionale di Milano Prime il proprio aeromobile top di gamma, confermando l’importanza del nostro mercato che sta raggiungendo in queste settimane livelli di traffico pre-pandemia”, ha dichiarato Chiara Dorigotti, CEO di SEA Prime “

“Milano non è solo uno dei principali hub business in Europa, ma anche una città fashion all’avanguardia che saprà apprezzare la cabina del Falcon, moderna, elegante ed efficiente. Milano Linate Prime è stata, quindi, una tappa obbligata per il tour europeo del mock-up del 6X”, ha dichiarato Vadim Feldzer, Responsabile della Comunicazione di Falcon di Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa SEA Prime – Photo Credits: SEA Prime)