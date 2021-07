Bombardier annuncia il suo più grande Business Jet order dell’anno: 10 velivoli del valore di 451,8 milioni di dollari USA

Bombardier annuncia di aver ricevuto un ordine fermo per 10 velivoli da un cliente esistente. Per ragioni concorrenziali, anche il mix di ordini rimarrà nascosto in questo momento. Questo accordo rappresenta un valore totale di U.S$ 451,8 milioni, secondo i prezzi di listino attuali.

“Siamo pieni di orgoglio quando annunciamo il più grande ordine di business jet dell’anno”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Il nostro portafoglio risponde idealmente al crescente interesse per l’aviazione privata, con velivoli spaziosi e ad alte prestazioni progettati per offrire la migliore esperienza ai passeggeri in termini di comodità, comfort, air quality e volo fluido”.

“La linea di business jet Bombardier, leader del settore, consente a clienti e operatori di soddisfare in modo efficiente le loro esigenze di viaggio e di business in continua evoluzione. Poiché i passeggeri si rivolgono sempre più all’aviazione privata per viaggiare in modo comodo e senza preoccupazioni, la famiglia di business jet di Bombardier offre una gamma avvincente di scelte”, afferma Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)