Qatar Airways celebra 10 anni di collegamento con il Canada

Qatar Airways ha segnato una pietra miliare nella sua storia con il Canada, celebrando 10 anni di successi dal suo volo inaugurale tra Doha e l’aeroporto internazionale di Montréal-Trudeau (YUL). Il viaggio della compagnia aerea in Canada è iniziato nel giugno 2011 con tre voli settimanali per Montréal, espandendosi successivamente a quattro settimanali nel dicembre 2018 e raggiungendo poi un servizio giornaliero nel febbraio 2021.

Qatar Airways non ha mai smesso di volare a Montréal durante la pandemia di COVID-19 e la compagnia aerea continua a fornire un’ancora di salvezza ai canadesi che tornano a casa da tutto il mondo. Dopo aver lavorato a stretto contatto con il governo del Canada e le sue ambasciate al culmine dell’emergenza sanitaria globale, Qatar Airways ha anche operato temporaneamente tre servizi settimanali per Toronto oltre a molteplici voli charter per Vancouver per aiutare a riportare a casa più di 44.000 cittadini e residenti canadesi bloccati all’estero.

Dal suo volo inaugurale nel giugno 2011, Qatar Airways ha effettuato più di 3.400 voli tra Doha e Montréal, consentendo a quasi 1 milione di passeggeri business e leisure di collegarsi con destinazioni popolari in Africa, Asia, Medio Oriente e oltre. Il servizio su Montreal è attualmente operato dall’Airbus A350-900 di Qatar Airways, con 36 posti nella pluripremiata Qsuite Business Class e 247 posti in Economy Class. Qatar Airways Cargo offre anche più di 100 tonnellate di capacità di carico ogni settimana in ogni direzione sulla rotta Doha-Montréal-Doha.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il Canada ci è sempre stato vicino. Ricordo l’orgoglio che ho provato quando siamo atterrati per la prima volta a Montréal nel 2011, allora ho capito che questo era solo l’inizio di una relazione forte e duratura con il Canada. Nel corso degli anni abbiamo assistito ai vantaggi dei nostri servizi in Canada che si estendono ben oltre la nostra missione di riunire le persone. I nostri voli hanno permesso ai viaggiatori di tutto il mondo di sperimentare l’iconica ospitalità del Canada, supportando l’esportazione di prodotti canadesi nei mercati esteri.

Il nostro impegno per il Canada è costante e siamo grati per la nostra partnership unica con il governo del Canada che si è rafforzata dal 2011, più di recente attraverso i nostri sforzi combinati di rimpatrio per riportare a casa in sicurezza migliaia di canadesi bloccati durante la pandemia. Tutti noi di Qatar Airways siamo rimasti particolarmente toccati quando il primo ministro Justin Trudeau ha espresso la sua gratitudine alla compagnia aerea per aver sostenuto il Canada durante questa crisi senza precedenti. Oggi festeggiamo 10 anni di vera amicizia nell’aviazione”.

La compagnia aerea ha anche aggiunto otto nuove destinazioni negli ultimi 12 mesi, tra cui San Francisco e Seattle negli Stati Uniti, Abidjan, Abuja, Accra e Luanda in Africa e Brisbane e Cebu nell’Asia del Pacifico. I passeggeri possono aspettarsi una connettività sempre più ottimizzata poiché la compagnia aerea lancerà servizi per Lusaka e Harare dal 6 agosto 2021.

Qatar Airways Group impiega oltre 150 cittadini canadesi presso la sua sede a Doha e in tutta la rete.

Orario dei voli per Montreal: 7 volte a settimana (orari locali)

Da Doha (DOH) a Montreal (YUL), QR 763, partenza 08:25 – arrivo 14:40.

Da Montreal (YUL) a Doha (DOH), QR 764, partenza 21:15 – arrivo 16:20 +1.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)