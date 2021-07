Eve Urban Air Mobility annuncia la collaborazione con la piattaforma di manutenzione di Beacon

Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. (Eve) ha annunciato una collaborazione con Beacon, la piattaforma di coordinamento della manutenzione di EmbraerX, da includere nel portafoglio di soluzioni di assistenza e supporto di Eve. Eve utilizzerà la piattaforma multi-sided di Beacon che collega e sincronizza le risorse del settore, la catena di approvvigionamento dell’aftermarket e i professionisti dell’aviazione in un modo più agile ed efficiente per far volare gli aerei. Sia Eve che Beacon sono stati incubati da EmbraerX, un acceleratore di mercato per disruptive innovation businesses di Embraer.

“Questa iniziativa evidenzia un importante pilastro del nostro piano strategico in quanto rafforza l’importanza dell’innovazione e della diversificazione per la crescita sostenibile dell’azienda. Eve e Beacon stanno introducendo nuove capacità sul mercato, creando soluzioni dirompenti per la mobilità aerea urbana. Iniziative come questa guidano il futuro della nostra attività”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer.

Beacon, che ha recentemente annunciato accordi con ABS Jets e The Mobile Repair Team (MRT), ha creato una posizione nel settore dei servizi aeronautici digitali riunendo diverse parti interessate che lavorano su unscheduled interruptions, per favorire la collaborazione in tempo reale. Di conseguenza, Beacon accelera il ritorno in servizio degli aerei. Entro la fine di aprile 2021, Beacon ha concluso oltre 35.000 unscheduled cases da più di mille utenti. Questi numeri dovrebbero crescere man mano che l’industria aeronautica si riprenderà dalla crisi COVID-19.

Sostenuta da oltre 50 anni di esperienza nella produzione e certificazione di aeromobili di Embraer, Eve svela una proposta di valore unica posizionandosi come partner dell’ecosistema offrendo una suite completa di prodotti e servizi. Il design del velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) a zero emissioni e a basso rumore di Eve rappresenta un design semplice e intuitivo che continua a raggiungere traguardi di sviluppo, incluso il primo volo del simulatore di ingegneria nel luglio 2020, con planned full-scale flights nel 2021.

Oltre al programma aeronautico, Eve sta sfruttando l’esperienza di Embraer e Atech, una consociata del Gruppo Embraer, nella fornitura di software di gestione del traffico aereo riconosciuto a livello mondiale per creare le soluzioni che aiuteranno a scalare in sicurezza l’industria UAM in futuro.

(Ufficio Stampa Embraer)