Shell e Rolls-Royce firmano un accordo per accelerare i progressi verso net zero

Shell e Rolls-Royce hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) che mira a supportare la decarbonizzazione dell’industria aeronautica e il loro progresso verso net zero emissions. L’accordo a lungo termine si basa su oltre un secolo di cooperazione tra le due società e incarna una prospettiva condivisa secondo cui la collaborazione lungo la catena del valore dell’aviazione è necessaria per la decarbonizzazione del settore.

In riconoscimento della portata della sfida, il protocollo d’intesa amplierà e accelererà diverse aree di cooperazione esistenti tra le aziende, come l’avanzamento dell’uso di SAF. Ciò include il nuovo servizio SAFinity di Rolls-Royce, per il quale Shell è il fornitore esclusivo SAF, e la collaborazione per dimostrare l’utilizzo di 100% SAF come soluzione completa “drop-in”. Ciò consentirà alle aziende di esplorare opportunità per contribuire a far progredire l’uso del 100% SAF verso la certificazione, basandosi sul 100% SAF testing programme in corso di Rolls-Royce.

“L’eredità della collaborazione tra Rolls-Royce e Shell è una solida base per il futuro, in particolare quando si tratta delle nostre ambizioni condivise di raggiungere emissioni nette zero”, ha affermato Anna Mascolo, presidente di Shell Aviation. “Dato che veniamo da diverse parti della catena del valore dell’aviazione, ciò significa che Rolls-Royce e Shell portano sul tavolo competenze, esperienze e idee complementari. Una cooperazione ad ampio raggio può portare a nuove soluzioni che aiuteranno l’industria aeronautica e i nostri clienti a percorrere un percorso verso net zero”.

“Sostenere la decarbonizzazione dell’aviazione continuando a consentire progressi nel volo sono obiettivi condivisi da Rolls-Royce e Shell”, ha affermato Paul Stein, Chief Technology Officer, Rolls-Royce. “Riteniamo che lavorare insieme su questi obiettivi possa offrire vantaggi sia per lo sviluppo di nuove innovazioni, sia per collaborare per trovare modi per sbloccare il potenziale netto di riduzione delle emissioni di carbonio della tecnologia che è già in uso oggi. I SAF non alimenteranno solo i large aircraft e la business aviation, ma anche hybrid electric Urban Air Mobility (‘Flying taxis’) e la prossima generazione di hybrid fixed wing city hoppers, motivo per cui diamo tanta importanza all’adozione dei SAF nell’industria”.

Il MoU esplorerà le opportunità per Shell e Rolls-Royce di fornire soluzioni di decarbonizzazione per raggiungere i rispettivi obiettivi di emissioni nette pari a zero entro il 2050. Entrambe le società contribuiranno con tecnologie e competenze per aiutare a ridurre le emissioni operative. Shell valuterà le opportunità per supportare Rolls-Royce nella riduzione delle emissioni di viaggio attraverso la fornitura di SAF, mentre Rolls-Royce presterà la sua esperienza tecnica per consigliare Shell nello sviluppo di nuovi combustibili, nonché innovative alternative energetiche a basse emissioni di carbonio per nuovi aeromobili e motori.

Il protocollo d’intesa getterà inoltre le basi per Rolls-Royce e Shell per lavorare insieme per coinvolgere in modo proattivo gli organismi e i forum del settore, per far progredire le questioni politiche strategiche e affrontare gli ostacoli esistenti associati al percorso del settore dell’aviazione verso la decarbonizzazione. Come parte di questo, Rolls-Royce e Shell si aspettano anche di lavorare a stretto contatto con le parti interessate di tutta la comunità dell’aviazione per aiutare a sostenere progressi più ampi verso net zero.

Come parte del MoU, Rolls-Royce e Shell valuteranno più ampie opportunità di cooperazione nel settore dell’aviazione e delle infrastrutture in altri settori della mobilità come quello marittimo e ferroviario.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)