La Istanbul Lounge di SkyTeam ha ricevuto il ‘Safe Tourism Certificate’

L’Istanbul Lounge di SkyTeam ha ricevuto un Safe Tourism Certificate dalla Turkey’s Tourism Promotion and Development Agency, in riconoscimento dell’impegno a più livelli dell’alleanza per la sicurezza sanitaria nelle sue lounge. La SkyTeam Lounge ha presentato una richiesta volontaria al programma e sarà sottoposta a regolari e rigorose ispezioni per rinnovare il suo certificato ogni mese.

Il programma di certificazione convalida l’attuazione delle misure sanitarie e igieniche adottate da compagnie aeree, aeroporti, fornitori di trasporti e parchi a tema, nonché alloggi e punti vendita di cibo e bevande. A seguito di un’ispezione multi-criterio, la Istanbul Lounge di SkyTeam è stata giudicata conforme agli “Assessment Criteria for COVID-19 and Hygiene Measures to be Implemented in the Food and Beverage Facilities during the Pandemic”.

Tenendo a mente la sicurezza, SkyTeam ha implementato una serie di misure per prendersi cura della salute e del benessere degli ospiti e dei dipendenti nelle sue lounge. Ciò include la scansione automatica delle carte d’imbarco e delle carte frequent flyer per l’ingresso, i controlli della temperatura, l’uso obbligatorio della mascherina, i mobili riorganizzati per più spazio, il servizio self-service e al tavolo più sicuro e la regolare sanificazione delle superfici e delle strutture. Questi passaggi integrano le 22 misure di sicurezza sanitaria e igiene dell’alleanza in atto in tutte le 19 compagnie aeree membri sotto l’impegno SkyCare&Protect di SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)