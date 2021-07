Aperte le candidature per gli IATA Diversity & Inclusion Awards

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato oggi l’apertura delle candidature per gli IATA Diversity & Inclusion Awards 2021.

Sono aperte le candidature nelle tre seguenti categorie:

Inspirational Role Model Award: riconosce una donna che ricopre una posizione di rilievo nel settore del trasporto aereo che ha avuto un impatto significativo sull’agenda dell’aviazione attraverso il suo forte contributo alla realizzazione del business, nonché il suo continuo sostegno all’agenda della diversità e dell’inclusione. I candidati sono benvenuti da tutto il settore dell’aviazione.

High Flyer Award: riconosce una giovane professionista dell’aviazione di età inferiore ai 40 anni che ha sviluppato la leadership attraverso azioni concrete a favore della diversità e dell’inclusione, con un impatto positivo sul settore. Aperto a tutte le professioniste del settore aeronautico.

Diversity & Inclusion Team Award: riconosce una compagnia aerea che ha visto un cambiamento misurabile nella diversità e nell’inclusione come risultato del lavoro che ha svolto in questo settore. Aperto a tutte le compagnie aeree membri IATA.

I vincitori di ogni categoria riceveranno $25.000 in premi in denaro sponsorizzati da Qatar Airways pagabili al vincitore o all’ente di beneficenza nominato che lavora su progetti di diversità e inclusione.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Come industria, abbracciamo la diversità che riflette le nazioni e i continenti che serviamo, ma dobbiamo continuare a dimostrare leadership e identificare maggiori opportunità per ampliare la natura inclusiva dell’aviazione, assicurandoci di beneficiare di un forza lavoro coinvolta che si sente valorizzata e apprezzata. Riteniamo che sostenere una maggiore diversità ed equilibrio di genere nell’industria aeronautica globale sia un elemento vitale per il successo futuro, motivo per cui sosteniamo anche quest’anno gli IATA Diversity and Inclusion Awards”.

Willie Walsh, IATA Director General, ha dichiarato: “La pandemia COVID-19 non ha fermato l’agenda dell’industria aeronautica sulla diversità e l’inclusione. In effetti, è stata un’opportunità per raddoppiare i nostri sforzi per migliorare le nostre prestazioni. Migliorare il nostro equilibrio di genere, in particolare, è una priorità assoluta, come si vede dal crescente numero di firmatari dell’impegno IATA 25by2025. La seconda edizione degli IATA Diversity and Inclusion Awards metterà ancora una volta in evidenza l’eccezionale lavoro in questo settore. Oltre a onorare coloro che guidano il cambiamento, i premi mirano a ispirare un’urgenza ancora maggiore nel guidare i cambiamenti necessari per rafforzare l’aviazione con un impegno per la diversità e l’inclusione ai massimi livelli di leadership del settore”.

Le nomination del 2021 saranno valutate da una giuria indipendente composta dai destinatari 2019 degli IATA Diversity and Inclusion Awards: Christine Ourmières-Widener, CEO di TAP Air Portugal; Fadimatou Noutchemo Simo, fondatore e presidente della Young African Aviation Professional Association; Christina Kennedy, General Manager People – Operations and Employee Experience presso Air New Zealand. La giuria sarà presieduta da Karen Walker, Editor-in-Chief of Air Transport World.

La scadenza per la presentazione delle candidature è il 29 agosto 2021 alle 18:00 CET. Tutti i dettagli per le candidature sono disponibili sul sito web IATA.

I vincitori degli IATA Diversity & Inclusion Awards 2021 saranno annunciati al 77th Annual General Meeting e al World Air Transport Summit IATA che si terranno a Boston, USA (3-5 ottobre 2021).

Gli IATA Diversity and Inclusion Awards sono stati lanciati nel 2019 per riconoscere e celebrare gli sforzi per promuovere un’industria aeronautica più diversificata e inclusiva. Questi premi annuali sono stati sospesi nel 2020 a causa dell’epidemia di COVID-19.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – IATA)