News Brevi – 07.07.2021

EUROWINGS AMPLIA LA SUA RETE DI ROTTE – Eurowings ha aggiunto collegamenti con l’Europa orientale, l’Europa sudorientale e il Nord Africa, oltre ad altre destinazioni di vacanza. I nuovi percorsi consentono a molte persone di tornare a visitare in sicurezza i propri amici e parenti. Eurowings ha lanciato il più vasto programma di nuove rotte nella sua base più grande, Düsseldorf. Dalla capitale del Nord Reno-Westfalia, ad esempio, la capitale georgiana Tbilisi sarà accessibile il mercoledì e la domenica nel summer flight schedule. Il collegamento continuerà ad essere offerto una volta alla settimana durante il winter flight schedule. Le città russe di Ekaterinburg e Krasnodar, servite anche in estate, saranno servite anche in inverno. Ekaterinburg sui monti Urali sarà offerto una volta alla settimana il sabato e il centro economico di Krasnodar nel sud della Russia sarà servito il lunedì e il venerdì. A partire dal 31 agosto Eurowings offrirà voli da Düsseldorf a Zagabria il martedì e il sabato. La compagnia volerà anche da Düsseldorf a Kiev, capitale dell’Ucraina, nell’orario invernale (attualmente il lunedì, mercoledì e venerdì). Molti abitanti del Nord Reno-Westfalia di origine italiana e vacanzieri possono aspettarsi il nuovo collegamento per Bergamo dal 31 ottobre (leggi anche qui). Eurowings opera la rotta il lunedì, giovedì, venerdì e domenica. Dal 31 gennaio 2022 la città lombarda sarà quindi servita tutti i giorni tranne il sabato. Da Colonia/Bonn, i passeggeri di Eurowings viaggeranno a Yerevan, la capitale dell’Armenia, dal 6 agosto 2021. La compagnia effettuerà la rotta ogni venerdì con un Airbus A320. Marrakech, nel sudovest del Marocco, sarà nuovamente accessibile dal 12 dicembre. La città sarà servita ogni domenica da un Airbus A319 operato da Eurowings. Marrakech è nuovamente prenotabile anche da Stoccarda: Eurowings avvia il collegamento il 5 dicembre e ogni domenica vola dal Baden-Württemberg con un Airbus A319. Da Austria Larnaca, Cipro è collegata dal 4 settembre: da Salisburgo, la compagnia aerea opererà ogni sabato la rotta verso la città portuale nel sud-est dell’isola mediterranea, con Airbus A319. Tutte le nuove rotte possono essere prenotate sin d’ora su www.eurowings.com sull’app Eurowings.

AIRLINK CONTINUA AD OPERARE REGOLARMENTE LE TRATTE DOMESTICHE E REGIONALI – Airlink, compagnia aerea domestica e regional con sede in Sudafrica, continuerà a fornire il suo servizio regolare di linea attraverso la sua rete di oltre 35 destinazioni, per sostenere il commercio ed il turismo e mantenere in funzione l’economia mentre il Sudafrica è soggetto alle restrizioni di livello 4 per rallentare la diffusione delle infezioni di Covid-19 nel paese. All’inizio della settimana Airlink ha adeguato l’orario di alcuni voli in modo che i passeggeri possano rispettare il coprifuoco con una revisione minima dei loro piani. “Sosteniamo pienamente lo sforzo del governo sudafricano per rallentare la diffusione dell’infezione perchè la sicurezza ed il benessere dei nostri clienti, dell’equipaggio e del personale è la nostra priorità. Tuttavia, insieme ai nostri fornitori di servizi, agli aeroporti in cui opera Airlink ed ai nostri clienti, abbiamo dimostrato che, applicando rigorosamente le norme igieniche locali e internazionali e le misure di biosicurezza raccomandate, i nostri voli sono assolutamente sicuri”, ha spiegato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Airlink, Rodger Foster. “In questo momento in cui le imprese e le economie sono fragili, è fondamentale che noi continuiamo a fornire una rete di servizi aerei comoda ed efficiente”, ha aggiunto Foster. Mentre i viaggi leisure interprovinciali da e per la provincia di Gauteng sono vietati, i viaggi per business e motivi essenziali sono consentiti. È consentito anche effettuare un transito attraverso Gauteng, qualora la destinazione finale sia al di fuori della provincia. I viaggiatori che volano da o verso la provincia di Gauteng per affari o per scopi essenziali devono scaricare e compilare i necessari permessi su https://www.flyairlink.com/covid-19-travelupdates#latestcovid19updates, in quanto le forze dell’ordine o i funzionari del servizio sanitario aeroportuale, potrebbero richiederne la visione. I passeggeri possono consultare l’attuale schedule sull’app FlyAirlink o sul sito web https://www.flyairlink.com/flightschedule.

EASA: EASY ACCES RULES FOR LARGE AEROPLANES – L’ European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha pubblicato le Easy Access Rules for Large Aeroplanes (CS-25) (Amendments: 22, 23, 24, 25, and 26). Queste regole consolidate e aggiornate vengono visualizzate in un formato di facile lettura con funzionalità di navigazione avanzate tramite collegamenti e segnalibri e possono essere scaricate gratuitamente dal sito Web dell’EASA. Poiché viene generato attraverso la piattaforma eRules, il documento verrà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

AMERICAN AIRLINES CONTINUA A CRESCERE A MIAMI – Questo inverno, American Airlines continuerà a far crescere la sua presenza presso il suo più grande gateway internazionale, Miami International Airport (MIA), aggiungendo due nuove destinazioni internazionali e sei nuove rotte domestiche. Con l’annuncio di oggi, American consolida ulteriormente la sua posizione come la più grande compagnia aerea a MIA, operando 341 voli giornalieri nel picco questo inverno. “Con oltre 30 anni di servizio, American è e sarà sempre la compagnia aerea della città di Miami e siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza nel nostro hub MIA entro la fine dell’anno”, ha affermato Juan Carlos Liscano, Vice President of MIA Hub Operations. “Il nuovo servizio per Tel Aviv, Paramaribo, Chetumal e San Andres, e più voli interni questo inverno, sono una testimonianza del nostro impegno per lo sviluppo economico della nostra comunità mentre continua a crescere e diversificarsi”. “Apprezzo profondamente l’impegno di American Airlines per espandere ulteriormente la sua presenza nella contea di Miami-Dade con ancora più rotte e voli in arrivo per Miami International Airport”, ha affermato Ralph Cutie, MIA Interim Director. “L’industria del turismo della nostra contea è quasi completamente tornata ai livelli pre-pandemia e ciò è in gran parte dovuto al servizio incrollabile di American Airlines per la nostra comunità come nostro partner aereo più attivo”. I clienti potranno acquistare questi nuovi voli a partire dal 5 luglio su aa.com. A dicembre, il vettore lancerà due nuove rotte internazionali da MIA: Chetumal, Messico (CTM); Isola di San Andrés, Colombia (ADZ). Con queste nuove rotte, American servirà 28 destinazioni in Messico – la maggior parte di qualsiasi vettore statunitense – e sette in Colombia. Il vettore sta aggiungendo un servizio stagionale giornaliero tra MIA e Salt Lake City (SLC); un servizio stagionale il sabato per Albany, New York (ALB); Burlington, Vermont (BTV); Madison, Wisconsin (MSN); Syracuse, New York (SYR); Tulsa, Oklahoma (TUL). Oltre a queste nuove rotte, l’attuale servizio stagionale giornaliero verso Oklahoma City (OKC) diventa tutto l’anno. Il servizio stagionale giornaliero tra MIA e Des Moines, Iowa (DSM) e Milwaukee (MKE) sarà operativo tra il 2 novembre e il 4 aprile. Infine, il 6 novembre inizia il servizio tutto l’anno al sabato per Fayetteville, Arkansas (XNA). All’inizio di quest’estate, American ha lanciato un nuovo servizio trisettimanale da MIA a Tel Aviv, Israele (TLV), nonché un nuovo servizio nazionale a Huntsville, Alabama (HSV); Little Rock, Arkansas (LIT); Milwaukee (MKE); Portland, Maine (PWM); Rochester, New York (ROC). Il servizio tra MIA e Bangor, Maine (BGR) è stato lanciato il 3 luglio. A partire dal 7 settembre, American sarà anche il primo e unico vettore statunitense ad offrire un servizio non-stop per Paramaribo, Suriname (PBM). I voli opereranno cinque volte a settimana.

IBERIA E IAG CARGO A SUPPORTO DELL’UNICEF PER COMBATTERE LA PANDEMIA – UNICEF Spagna e Iberia, con IAG Cargo come facilitatore logistico, si sono alleate per sostenere COVAX, il rivoluzionario programma di cooperazione globale progettato per garantire un accesso equo ai vaccini Covid-19, attuato principalmente dall’United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Supportato da IAG Cargo, che commercializza il trasporto aereo cargo per tutte le compagnie aeree IAG, Iberia ha promesso a UNICEF Spagna di trasportare gratuitamente vaccini, apparecchiature di refrigerazione e altre forniture umanitarie. Le spedizioni andranno principalmente in America Latina e in alcuni altri dei 50 paesi serviti dalla compagnia aerea spagnola. Inoltre, Iberia e UNICEF Spagna, che hanno lavorato insieme ai programmi di vaccinazione infantile dal 2013, hanno esteso fino al 2023 l’accordo in base al quale Iberia raccoglie “microdonazioni” dai clienti destinati a questi programmi e ora coprirà i vaccini contro il Covid-19 per bambini e adulti. L’estensione dell’accordo fino al 2023 è stata firmata dal presidente di Iberia Javier Sánchez-Prieto e dal presidente di UNICEF Spagna Gustavo Suárez Pertierra.

BRITISH AIRWAYS: OFFERTE SUL NETWORK DOMESTICO – British Airways ha pubblicato oggi una serie di offerte sui voli domestici, con oltre 35.000 posti disponibili. Sono disponibili sulla rete domestica di British Airways e offrono l’opportunità per visitare amici e parenti quest’estate. Le città includono Aberdeen, Belfast, Edimburgo, Newcastle e Newquay. Le nuove rotte BA Cityflyer da Belfast City a Exeter, Glasgow, Leeds e Newquay sono disponibili in date selezionate, con prezzi a partire da £32 a tratta, sulla base di una tariffa di andata e ritorno. Questi prezzi sono disponibili ora, con posti disponibili per viaggiare fino a settembre 2021.