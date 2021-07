Porter Airlines ordina fino a 80 Embraer E195-E2

Porter Airlines ha svelato i piani per estendere il suo servizio a destinazioni in tutto il Nord America, con un ordine fermo per 30 jet Embraer E195-E2, con diritti di acquisto per altri 50 velivoli. L’operazione sarà inclusa nel portafoglio ordini del secondo trimestre di Embraer e ha un valore di 5,82 miliardi di dollari, al prezzo di listino con tutte le opzioni esercitate. Rivelato per la prima volta nel maggio 2021, questo annuncio aggiunge i diritti di acquisto e il nome del cliente, che non erano stati resi noti.

Porter Airlines sarà il cliente di lancio nordamericano per la nuova famiglia di jet di Embraer, l’E2. L’investimento di Porter è destinato a impattare il panorama dell’aviazione canadese; a migliorare la concorrenza, elevare i livelli di servizio ai passeggeri e creare fino a 6.000 nuovi posti di lavoro. Porter intende operare gli E195-E2 verso destinazioni business e leisure popolari in Canada, Stati Uniti, Messico e Caraibi, da Ottawa, Montreal, Halifax e dal Toronto Pearson International Airport.

Michael Deluce, Presidente e CEO di Porter Airlines, ha dichiarato: “Questo è un momento decisivo nella storia di Porter. Oggi gettiamo le basi per un servizio nuovo e più ampio per i nostri clienti, consegnato in vero stile e comfort Porter. L’E2 di Embraer, con la sua cabina spaziosa, le operazioni silenziose e l’assenza di sedili intermedi, offre l’esperienza raffinata e confortevole su cui Porter ha costruito la sua reputazione di servizio e qualità. I nostri clienti adoreranno l’esperienza su questo jet tanto quanto noi di Porter”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Con questo ordine per un massimo di 80 dei nostri aerei più grandi, l’E2 sta facendo uno straordinario debutto in Nord America. Essendo l’aereo più silenzioso ed efficiente del segmento, l’E195-E2 offre anche eccellenti performance economiche”.

La prima consegna ed entrata in servizio di Porter è prevista a partire dalla seconda metà del 2022. Nell’accordo è inclusa l’opzione per convertire i diritti di acquisto agli E190-E2. Ciò fornirebbe una maggiore flessibilità per introdurre un servizio non-stop nei mercati con meno passeggeri, oltre che per aggiungere frequenze sulle rotte a domanda più elevata.

L’E195-E2 può ospitare da 120 a 146 passeggeri. I piani di configurazione per gli E2 di Porter verranno rivelati a tempo debito.

Anche Pratt & Whitney ha annunciato oggi che Porter Airlines ha effettuato un ordine per 30 aeromobili Embraer E195-E2, dotati esclusivamente di motori Pratt & Whitney GTF. Pratt & Whitney fornirà anche a Porter Airlines la manutenzione dei motori attraverso un EngineWise® Comprehensive service agreement. Il velivolo dovrebbe entrare in servizio a partire dalla seconda metà del 2022.

“Siamo incredibilmente entusiasti di accogliere il primo jet-powered aircraft nella nostra flotta”, ha affermato Michael Deluce, presidente e CEO di Porter Airlines. “La combinazione del nuovissimo aereo di Embraer e della rivoluzionaria tecnologia del motore GTF di Pratt & Whitney offrirà voli silenziosi per i nostri passeggeri e bassi consumi ed emissioni per il nostro ambiente. Non vediamo l’ora di far volare questo aereo negli anni a venire”.

Porter Airlines attualmente opera una flotta di velivoli de Havilland Dash 8-400 dotati di motori motori turboelica PW150A, uno dei più avanzati turboprop engine attualmente in servizio, con un’efficienza nei consumi notevolmente migliorata.

“Siamo onorati di estendere il nostro rapporto con Porter Airlines e di aiutare il loro ingresso nei jet-powered aircraft”, afferma Rick Deurloo, chief commercial officer and senior vice president at Pratt & Whitney. “Questi velivoli con motore GTF apporteranno valore economico e ambientale a Porter Airlines e ai suoi clienti e non vediamo l’ora di supportare la loro nuova flotta”.

L’aereo E195-E2 presenta una riduzione di oltre il 24% nel consumo di carburante per posto rispetto alla generazione precedente E195, con emissioni di NOx del 50% inferiori all’ICAO CAEP/6 regulation e 19dB to 20dB of ICAO Chapter 4 cumulative noise margin.

(Ufficio Stampa Embraer – Pratt & Whitney – Photo Credits: Embraer)