Boeing: le consegne nel secondo trimestre 2021

The Boeing Company ha annunciato oggi le consegne nel secondo trimestre 2021. “Continuiamo il lavoro per mantenere i nostri impegni nei confronti dei nostri commercial, defense, space and services customers, posizionando la nostra attività per una ripresa stabile e forte dalla pandemia. Nel secondo trimestre abbiamo compiuto progressi nel restituire in sicurezza il 737 MAX al servizio in più mercati internazionali e aumentando il ritmo delle consegne di 737”, ha affermato la società.

Come Boeing ha precedentemente condiviso, la società è stata impegnata in discussioni dettagliate con la FAA sulla metodologia di verifica per le fusoliere del 787 e ha condotto ispezioni e rilavorazioni associate. In relazione a questi sforzi, l’azienda ha identificato additional rework che saranno necessari sui 787 non consegnati.

“Sulla base della nostra valutazione del tempo necessario per completare questo lavoro, Boeing sta ridefinendo le priorità delle risorse di produzione per alcune settimane per supportare l’ispezione e la rilavorazione. Man mano che tale lavoro viene eseguito, il tasso di produzione del 787 sarà temporaneamente inferiore a cinque al mese e tornerà gradualmente a tale tasso. Boeing ora prevede di consegnare meno della metà dei 787 attualmente in inventario quest’anno.

Continueremo a prenderci il tempo necessario per garantire che gli aeroplani Boeing soddisfino la massima qualità prima della consegna. In tutta l’azienda, i nostri team rimangono concentrati sulla sicurezza e sull’integrità mentre guidiamo la stabilità, la qualità e la produttività nelle nostre operazioni”, ha aggiunto Boeing.

Riguardo i Commercial Airplanes Programs, queste le consegne del secondo trimestre 2021.

Il programma 737 ha ottenuto 50 consegne nel secondo trimestre 2021 (113 dall’inizio dell’anno). Il programma 747 ha realizzato 1 consegna nel trimestre (2). 8 le consegne per il programma 767 (13), 8 per il programma 777 (14). Il programma 787 ha realizzato 12 consegne nel trimestre (14).

In totale Boeing ha consegnato 79 aerei commerciali nel secondo trimestre 2021, 156 dall’inizio dell’anno.

(Ufficio Stampa Boeing)